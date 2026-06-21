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Вэнс назвал главную цель переговоров с Ираном в Швейцарии

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  • 21.06.2026, 8:07
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Вэнс назвал главную цель переговоров с Ираном в Швейцарии
Джей Ди Вэнс

Две важные темы станут приоритетами.

В ходе предстоящих переговоров с Ираном в Швейцарии главными приоритетами США станут определение структуры диалога, достижение прогресса в ядерных вопросах и прекращение огня в Ливане.

Об этом сообщает телеканал CNN, который цитирует заявление вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса.

Перед вылетом в Швейцарию вице-президент отметил, что рассчитывает на прогресс в переговорах по вопросу обращения с иранскими ядерными материалами. По его словам, американская сторона привлечет к процессу как высшее политическое руководство, так и технических специалистов.

«Во главе процесса будет стоять политическое руководство высшего уровня, а техническая команда, очевидно, останется непосредственно на месте», - пояснил Джей Ди Вэнс.

Он уточнил, что сам сможет находиться в Швейцарии лишь один или два дня, однако надеется за это время добиться сдвигов в вопросе контроля над ядерными материалами Ирана.

Вторым критически важным вопросом американская сторона считает достижение прекращения огня в Ливане, который вновь оказался под ракетными обстрелами со стороны Израиля. Вэнс подчеркнул, что нынешнее обострение ситуации - это процесс, которым Соединенным Штатам «придется управлять в непрерывном режиме».

«Это две важные темы, на которых мы сосредоточимся. Я уверен, что у иранской стороны также будут вопросы, которые она захочет обсудить», - подытожил вице-президент США.

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