Аналитик: Украина меняет правила игры для Лукашенко 21.06.2026, 6:13

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Киев стремится стать ключевым игроком в сфере безопасности региона.

Резкий тон Киева в адрес Минска — признак того, что Украина намерена выйти из войны не в качестве выжившего, а как ключевой игрок в сфере безопасности в регионе, такое мнение озвучил политический аналитик Балаш Ярабик, для телеграм-канала ЕЖ:

«Президент Зеленский выступил с резким предупреждением в адрес Минска, потребовав демонтировать оборудование связи, которое, как утверждается, используется для поддержки операций российских беспилотников. Это произошло после того, как Лукашенко выступил с необычно осторожными заявлениями в адрес Киева, в том числе принес извинения Зеленскому. Так что же происходит?

Я только что опубликовал аналитическую статью об отношениях между Украиной и Беларусью. Последнее обострение ситуации вписывается в тенденцию, которую я описываю: Киев больше не рассматривает Беларусь исключительно как младшего партнера России, а воспринимает её как часть региональной архитектуры безопасности, которую он стремится сформировать.

Украина ведет переговоры с Минском с позиции силы. Киев обеспечил себе преимущество в нанесении ударов на средние и дальние дистанции и использует этот рычаг давления. Однако зима становится стратегическим крайним сроком из-за ухудшения состояния энергетической системы Украины и нехватки средств ПВО.

Политический посыл здесь довольно тонкий — Зеленский и его европейские союзники стремятся к замораживанию войны на приемлемых условиях. Новый «Минск», только не в Минске. Более жесткие формулировки свидетельствуют, что Украина намерена выйти из войны не в качестве выжившего, а как ключевой игрок в сфере безопасности в регионе.

Может ли Украина напасть на Беларусь? С военной точки зрения у Киева есть возможности только для нанесения ударов по целям на средние и дальние расстояния, где он накопил значительный потенциал. Однако такой шаг приведет к расширению масштабов войны и повлечет за собой серьезные риски эскалации.

На данный момент это выглядит как контролируемая риторическая эскалация: повышение рисков горизонтальной эскалации для увеличения рычагов влияния и ослабления (последнего) союзника России внутри страны. Киев стремится/надеется на нечто подобное и в России (внутренняя дестабилизация).

Для Киева Беларусь становится первым испытанием в контексте более широкого вопроса: сдерживание России или контролируемое сосуществование с ней после войны», — пишет Ярабик в Х.

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