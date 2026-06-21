Трамп представил новый роскошный «Борт номер один» 21.06.2026, 3:45

Самолет может стоить около миллиарда долларов.

Трамп представил свой новый роскошный «Борт номер один» — самолет, который может стоить миллиард долларов, пишет Bild.

Boeing 747-8, подаренный ему Катаром, был полностью переоборудован и модернизирован по заказу военного министерства США.

Air Force One отличается «уровнем роскоши, которого еще никто никогда не видел», заявил Трамп в своей речи на базе Эндрюс под Вашингтоном. Самолет считается «самым роскошным самолетом в мире», продолжил он, и «когда вы его увидите, вы не поверите — качество древесины, качество материалов, качество двигателей!». Новый самолет летает «дальше и быстрее, чем любой предыдущий Air Force One», сказал президент США.

Самолет модернизирован в отношении безопасности, связи и логистики. Актуальных изображений интерьера пока нет. Известно лишь, что когда катарская правящая семья более десяти лет назад приобрела этот люксовый самолет для своей частной флотилии, он был богато отделан. Американские чиновники заявили, что новый интерьер будет заметно похож на прежний роскошный дизайн.

Стоимость самого Boeing 747‑8 при передаче его Катаром оценивалась примерно в 400 миллионов долларов. После модернизации, по данным Newsweek, People и авиационных экспертов, она может достигать одного миллиарда долларов.

Трамп объявил, что новый самолет, вероятно, примет участие в авиашоу на празднование 250‑летия независимости США 4 июля. Сам он впервые официально воспользуется им в начале июля, чтобы полететь на саммит НАТО в Анкаре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com