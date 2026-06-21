Белорусские соляровозы поехали в Россию 21.06.2026, 2:34

После ударов по НПЗ российский рынок почувствовал дефицит топлива.

В Беларуси частники, которые ранее промышляли торговлей бензина и дизтоплива, вывозя его в Польшу и Литву, внезапно поехали на Россию. На Востоке дефицит и запахло деньгами, пишет «Белорусы и рынок».

«Спонсорами» щедрой акции, чтобы белорусские соляровозы снова подцепили дополнительные баки и затарили соляркой канистры – украинцы. Ежедневными ударами дронов они выводят из строя российские НПЗ, дизель в России дорожает, а белорусская солярка превращается в товар, когда и частнику хочется включить калькулятор.

Раньше логика была простой: Беларусь держала топливо дешевле, чем Польша и Литва, а значит, находились те, кто пытался заработать на разнице. Перевозки типа «для собственных нужд» – весь этот фольклор приграничной экономики существовал годами.

Но теперь направление разворачивается. Россия, которая много лет изображала из себя энергетическую сверхдержаву, сама стала рынком повышенного спроса.

Российские НПЗ горят, рынок нервничает

Украинские атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам уже не выглядят как разовые новости из военной хроники. Это системная кампания по инфраструктуре, которая кормит войну: переработка нефти, дизель, бензин, снабжение армии, логистика, внутренний рынок.

Особенно болезненно для России выглядит история с Московским НПЗ. После двух атак за одну неделю были повреждены ключевые установки завода. Для Москвы это не просто пожар где-то на окраине – это удар по предприятию, которое обеспечивает значительную часть топлива столичного региона.

На этом фоне российские власти делают вид, что все под контролем. Но рынок контролировать сложнее, чем телевизор. Если НПЗ останавливаются, топливо не появляется из патриотических заявлений. Его надо произвести, привезти или купить у соседей. И вот здесь Беларусь внезапно становится очень полезной.

Дизель в Беларуси дешевле, чем в России

На 20 июня в Беларуси дизельное топливо ДТ-К5 стоит 2,67 белорусского рубля за литр. По курсу НБРБ это около 70,24 российского рубля.

В России картина другая. По текущей оценке агрегатора цен на АЗС на 20 июня, средняя цена дизеля – около 79,58 российского рубля за литр. Последние официальные данные Росстата дают еще более высокую цифру – 80,78 российского рубля за литр.

А так как дизеля на заправках в России почти нет, то готовы покупать и за 100, и за 150, а кто и за 200 RUB за литр. То есть разница между белорусской и российской ценой минимум 15%, но межет доходить и до 100%.

Для водителя из Росиии пустые табло на АЗС – раздражение и плоблема. Для соляровоза даже с 200-300 литрами – уже арифметика соблазна. А НПЗ Беларуси теперь ловят денежный дождь.

Почему соляровозы пошли на восток

Рынок всегда нюхает разницу быстрее чиновников. И здесь важен не только розничный зазор. В мае резко выросли продажи белорусского топлива на Петербургской бирже. Продажи дизельного топлива производства белорусских НПЗ достигли 49,86 тыс. тонн. Годом ранее было 15,54 тыс. тонн, а в апреле 2026 года – 15,12 тыс. тонн. То есть за месяц объем фактически утроился.

Это уже не байки дальнобойщиков на стоянке. Это рыночный сигнал: Россия стала активнее забирать белорусский дизель. И причина очевидна – после ударов по НПЗ внутренний топливный рынок России стал нервным, дорогим и зависимым от внешней подпорки.

Беларусь не спасет Россию, но заработает

При этом не надо преувеличивать роль Беларуси. Белорусские НПЗ не способны заменить российскую нефтепереработку. Масштабы несопоставимы. Для России белорусское топливо – это не спасение, а пластырь. Может прикрыть часть раны, но не вылечить систему.

Однако для отдельных перевозчиков и поставщиков ситуация выглядит заманчиво. Там, где раньше топливный бизнес смотрел в сторону Польши и Литвы, теперь появляется российский рынок с более высокой ценой и растущим спросом. Особенно если речь идет не о прозрачной оптовой торговле, а о частных перевозках, которые всегда появляются там, где государственная система начинает скрипеть.

И тут начинается самый интересный парадокс. Россия втянула Беларусь в свою военную и санкционную орбиту, а теперь сама нуждается в белорусском топливе. Москва хотела быть имперским центром силы, а получила ситуацию, в которой после ударов по НПЗ ждет чужие цистерны.

Для цистерны на 30 тыс. литров это дает около 280–316 тыс. российских рублей до расходов. После вычета логистики, оплаты водителя, топлива для самой машины, простоев и оформления чистая маржа будет ниже. Но сама экономика маршрута объяснима: если российский рынок горит вместе с НПЗ, белорусская солярка становится товаром с премией.

Вопрос только в том, где заканчивается обычная торговля и начинается серая схема. Потому что одно дело – биржевые поставки белорусских НПЗ. И совсем другое – частные соляровозы, которые внезапно почувствовали, что на российском топливном дефиците можно заработать. Будем ждать интересных историй.

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