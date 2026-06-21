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На аукцион попала культовая работа Бэнкси

  • 21.06.2026, 4:57
На аукцион попала культовая работа Бэнкси

«Метателя цветов» оценили в $7 млн.

На торги современного искусства, которые аукционный дом Sotheby’s проведет 24 июня в Лондоне, попала одна из самых известных работ британского стрит-арт-художника Бэнкси, заметил Office Life.

Речь о «Метателе цветов». У картины есть и другое название – «Любовь витает в воздухе».

Первая версия работы – это граффити, которое появилось в 2003 году в Вифлееме после строительства стены, отделяющей Израиль от Западного берега реки Иордан.

Бэнкси изобразил мужчину в маске, который замахнулся букетом на невидимого врага.

Изображение стало культовым и одним из самых тиражируемых среди работ художника.

Какую версию продают

Граффити Бэнкси "Метатель цветов" в Вифлееме. Фото: Sotheby's

Бэнкси сам повторял эту картину неоднократно и в разном виде. На эти торги попала версия 2011 года размером 2,1 на 2,1 метра.

Как отмечают специалисты, она отличается «необычным напряжением между живописными и механическими элементами». Изображение выполнено в смешанной технике: метателя художник нарисовал с помощью трафарета, а вот букет цветов написал в классической технике вручную масляными красками.

Эта работа прошла путь из частной коллекции в Сан-Франциско в музей Комден Контемпорари в Лос-Анджелесе, после которого оказалась у нынешнего неназванного владельца.

Версия "Метателя цветов" 2011 года. Фото: Sotheby's

Аукционный дом Sotheby’s оценил эту версию работы в $4,6–7,2 млн. Ее подлинность подтвердила Pest Control. Компания считается единственным официальным представителем художника и занимается его авторскими правами.

К слову, эту картину в другой версии уже продавали с аукциона. Тогда за копию «Метателя цветов», датированную 06.05.05, размером 90 на 90 сантиметров заплатили $12,9 млн. Хотя изначально ее оценивали в $3–5 млн.

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