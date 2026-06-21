На аукцион попала культовая работа Бэнкси
- 21.06.2026, 4:57
«Метателя цветов» оценили в $7 млн.
На торги современного искусства, которые аукционный дом Sotheby’s проведет 24 июня в Лондоне, попала одна из самых известных работ британского стрит-арт-художника Бэнкси, заметил Office Life.
Речь о «Метателе цветов». У картины есть и другое название – «Любовь витает в воздухе».
Первая версия работы – это граффити, которое появилось в 2003 году в Вифлееме после строительства стены, отделяющей Израиль от Западного берега реки Иордан.
Бэнкси изобразил мужчину в маске, который замахнулся букетом на невидимого врага.
Изображение стало культовым и одним из самых тиражируемых среди работ художника.
Какую версию продают
Бэнкси сам повторял эту картину неоднократно и в разном виде. На эти торги попала версия 2011 года размером 2,1 на 2,1 метра.
Как отмечают специалисты, она отличается «необычным напряжением между живописными и механическими элементами». Изображение выполнено в смешанной технике: метателя художник нарисовал с помощью трафарета, а вот букет цветов написал в классической технике вручную масляными красками.
Эта работа прошла путь из частной коллекции в Сан-Франциско в музей Комден Контемпорари в Лос-Анджелесе, после которого оказалась у нынешнего неназванного владельца.
Аукционный дом Sotheby’s оценил эту версию работы в $4,6–7,2 млн. Ее подлинность подтвердила Pest Control. Компания считается единственным официальным представителем художника и занимается его авторскими правами.
К слову, эту картину в другой версии уже продавали с аукциона. Тогда за копию «Метателя цветов», датированную 06.05.05, размером 90 на 90 сантиметров заплатили $12,9 млн. Хотя изначально ее оценивали в $3–5 млн.