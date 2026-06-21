Во Франции ввели «сухой закон» из-за погодных условий

Во Франции ввели «сухой закон» из-за погодных условий1
- 21.06.2026, 8:17
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Страну охватила аномальная жара, которая бьет температурные рекорды.
Франция ввела запрет на употребление алкоголя во время мероприятий национального музыкального фестиваля и на других публичных мероприятиях. Страну охватила аномальная жара, которая бьет температурные рекорды.
Об этом сообщает BBC.
Канцелярия премьер-министра Себастьяна Лекорню издала специальное распоряжение, касающееся всех официальных публичных мероприятий на улицах. Употребление спиртного в общественных местах оказалось под запретом.
«Для всех мероприятий, организованных государством и его учреждениями, было дано указание не предлагать алкоголь», - сообщили в правительстве.
Под «сухой закон» попал ежегодный праздник Fête de la Musique, который обычно привлекает на улицы миллионы людей. В прошлом году только в Париже на празднование вышли около двух миллионов человек. Однако в этом году планы организаторов изменила жаркая погода, и правительство объявило красный уровень опасности в 35 департаментах страны.
Прогнозы метеорологов неутешительны: сегодня, в воскресенье, температура в регионе от юго-запада до Бургундии может подняться до 40 градусов. В некоторых районах - до 41 градуса.
Чиновники хотят разгрузить больницы и службы спасения. Ограничение продажи алкоголя поможет медикам сосредоточиться на помощи уязвимым слоям населения.
Жара уже парализовала часть страны:
отменены десятки поездов из-за угрозы деформации рельсов;
приостановлены занятия во многих учебных заведениях;
введен особый режим работы для коммунальных служб.
Как Париж спасается от жары
Самая сложная ситуация ожидается в понедельник, и мэрия Парижа ввела чрезвычайные меры. Парки и сады столицы будут открыты круглосуточно, что позволит туристам и горожанам найти прохладу ночью. Чиновники призывают людей избегать прямых солнечных лучей и пить больше воды.