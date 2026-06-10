Еще неделя — и в Крыму наступит хаос 2 Сергей Марченко

10.06.2026, 16:35

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Сергей Марченко

Фото: facebook.com/serhii.marchenko.ua

Все это похоже на незабываемый туристический сезон.

Если россияне не найдут противодействия украинской охоте на бензовозы и ситуация продержится еще неделю, в Крыму наступит хаос.

«И до нас добралась эта ситуация с бензином», — страдает в Краснодарском крае Фёкла и спрашивает, мы в курсе, что с этим делать? Да мы в курсе. Вам надо бежать, потому что будет только хуже.

На юге России и на оккупированных территориях большие проблемы с топливом. И если в Краснодаре эта Фёкла ноет, которая стоит в огромной очереди за горючим, которая еле движется, в Крыму горючего вообще практически не продают. На заправках очереди по 250−300 машин, а горючего нет и заправщики говорят, что не будет.

Все это похоже на незабываемый туристический сезон в Крыму. Тем дуракам, которые решили таки поехать отдыхать в зону боевых действий, будет очень весело толкать свои машины через Крымский мост.

Если россияне не найдут противодействия украинской охоте на бензовозы и ситуация продержится еще неделю, в Крыму наступит хаос. Сейчас россияне, которые не могут уехать, продолжают свое проживание, но очевидно, что с каждым днем это будет сделать сложнее, так как приезжают новые отдыхающие и старых скоро будут выбрасывать на улицу.

Отсутствие топлива повлечет проблемы с питанием. Уже сейчас покупка продуктов в Крыму ограничена, а дальше Крым ждут невеселые времена без еды и возможностей уехать оттуда. Это колоссальное социальное напряжение, и дорогим россиянам это точно не понравится.

Идиллическая картина Крыма, который вернулся в «родную гавань», трещит по швам, потому что социальные проблемы умножают на ноль всю российскую пропаганду, и на полуострове крепнет недовольство режимом, который привел к значительно худшей жизни, чем во времена Украины. Я смотрел стримы российских блогеров и видел, как люди откровенно критически говорили о российской власти на полуострове. Такого раньше не было. Это точки кипения, когда так плохо, что люди даже перестают бояться.

Анализируя эту ситуацию, мне кажется, что сейчас мы в моменте, когда Россия начинает проявлять хрупкость. Причем, сразу во многих точках. ВСУ остановили российское наступление и на фронте у них трещит. Можно по разному относиться к официальной статистике освобождения территорий, но она точно говорит, что россияне, как минимум, не продвигаются.

Начинает что-то происходить на Кавказе. Путин экстренно бросает туда первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко, а это значит, что он видит там серьезные проблемы.

Украина существенно подорвала экспортные возможности России на мировых рынках нефти и топлива. А теперь еще локальные кризисы в сакральном Крыму и на юге в целом.

То есть, сыпется уже не что-то одно, а целая система рвется на куски во многих местах и запаса прочности критически не хватает. Это не значит, что Россия рухнет уже прямо сейчас, но такой ситуации в войне не было с начала 2023 года.

И это не пройдет бесследно. Они не скрывают, что будут цепляться за украденное руками и ногами. Поэтому так много сейчас разговоров о ядерке. Которая им не поможет нисколько. Поэтому такой террор гражданских. И я хочу предупредить всех своих друзей, что в течение 48 часов ожидается большой комбинированный удар по Киеву на почти тысячу беспилотников и несколько десятков ракет. Предупредите родных и берегите себя.

Сергей Марченко, «Фейсбук»

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