В аннексированном Крыму очереди за бензином достигают трех километров

В аннексированном Крыму очереди за бензином достигают трех километров3
- 2.06.2026, 11:34
Водители показали видео.
В аннексированном Крыму наблюдается обострение дефицита автомобильного топлива. По данным «Диалога», ссылающегося на мониторинг соцсетей, на автозаправочных станциях образуются очереди длиной до 3 километров и более.
Сообщается, что российские оккупационные силы испытывают серьёзные трудности со снабжением топлива и горюче-смазочных материалов, в том числе из-за ударов Сил обороны Украины по логистической и нефтяной инфраструктуре.
На фоне дефицита приоритет в поставках, по данным источников, отдаётся военным, тогда как обеспечение гражданского населения сокращается. Видео с очередями на заправках публикует Telegram-канал Exilenova+.
В конце мая оккупационная администрация Крыма ввела ограничения на продажу бензина А-95 — не более 20 литров в сутки на одного человека, а также систему талонов на топливо.
Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов заявил, что ситуация с обеспечением топливом может стабилизироваться примерно в течение месяца.