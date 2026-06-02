2 июня 2026, вторник, 12:21
  • 2.06.2026, 11:34
В аннексированном Крыму очереди за бензином достигают трех километров

Водители показали видео.

В аннексированном Крыму наблюдается обострение дефицита автомобильного топлива. По данным «Диалога», ссылающегося на мониторинг соцсетей, на автозаправочных станциях образуются очереди длиной до 3 километров и более.

Сообщается, что российские оккупационные силы испытывают серьёзные трудности со снабжением топлива и горюче-смазочных материалов, в том числе из-за ударов Сил обороны Украины по логистической и нефтяной инфраструктуре.

На фоне дефицита приоритет в поставках, по данным источников, отдаётся военным, тогда как обеспечение гражданского населения сокращается. Видео с очередями на заправках публикует Telegram-канал Exilenova+.

В конце мая оккупационная администрация Крыма ввела ограничения на продажу бензина А-95 — не более 20 литров в сутки на одного человека, а также систему талонов на топливо.

Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов заявил, что ситуация с обеспечением топливом может стабилизироваться примерно в течение месяца.

ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко