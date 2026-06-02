Брэда Питта и его вдвое младшую возлюбленную заметили в Париже

Брэда Питта и его вдвое младшую возлюбленную заметили в Париже1
- 2.06.2026, 11:49
Пара устроила прогулку после концерта Red Hot Chili Peppers.
62-летний голливудский актер Брэд Питт и его 33-летняя девушка Инес де Рамон прогулялись в Париже, наслаждаясь музыкой и вкусной едой.
Их заметили в Гран-Пале после посещения концерта Red Hot Chili Peppers. А кадрами прямо из столицы Франции делится Whoo Psee.
Инес выбрала кружевную блузку с рюшами в романтическом настроении, соединенную с верблюжьими брюками-клеш и туфлями с открытыми носками. Актер продемонстрировал светло-голубую рубашку, бордовые брюки и лоферы.
На этот раз пара также встретилась с Дэвидом Финчером, режиссером, который снял Брэда Питта в фильмах «Семь» и «Бойцовский клуб» и который собирается вернуться к работе с ним над продолжением фильма «Однажды в... Голливуде» под названием «Приключения Клиффа Бута».
Затем вечер продолжился до поздней ночи.
Звезда фильма «Семь», который был женат на Анджелине Джоли с 2014 по 2019 год, сейчас твердо сосредоточен на будущем, а не переживает о своих прошлых отношениях. Брэд и Инес встречаются с 2022 года.
Инсайдеры говорят, что актер чувствует себя «счастливым» от того, что Инес рядом с ним. По слухам, пара планирует пожениться, но не спешит этого делать.
Еще раньше Брэд был женат на звезде сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.