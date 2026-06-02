NYT: Путин оказался в ловушке собственной войны 2.06.2026, 11:57

Хороший сценарий для России отсутствует.

Более чем через четыре года после начала полномасштабной войны против Украины Путин оказался в ситуации, где ни один из возможных сценариев не выглядит выгодным для Кремля. Об этом пишет обозреватель The New York Times Майкл Киммидж, сравнивая нынешнее положение России с пьесой Жана-Поля Сартра «За закрытыми дверями», где герои не могут найти выход из созданной ими реальности (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на сохранение контроля над политической системой и относительную устойчивость экономики, война продолжает истощать ресурсы страны. Россия финансирует боевые действия, привлекая новых контрактников высокими выплатами, однако это не приближает ее к решающей победе.

По мнению автора, у Кремля остается все меньше инструментов для изменения ситуации на фронте. Новая масштабная мобилизация может вызвать недовольство населения, а применение ядерного оружия грозит международными последствиями и осложнением отношений даже с ключевыми партнерами Москвы.

В то же время прекращение войны на нынешних условиях также несет политические риски. Если Россия согласится закрепить существующую линию фронта, результат может показаться слишком скромным на фоне огромных человеческих и экономических потерь. Это способно поставить под сомнение смысл всей кампании и усилить вопросы к решениям российского руководства.

Автор отмечает, что недовольство внутри страны существует, однако пока не оформилось в организованную политическую силу. Оппозиция подавлена, а механизмы смены власти фактически отсутствуют. Тем не менее война все сильнее влияет на повседневную жизнь россиян — экономические трудности, ограничения и растущие угрозы безопасности.

Нынешняя система все еще устойчива, но в долгосрочной перспективе падение неминуемо. А уход Путина в будущем может привести не к сохранению стабильности, а к серьезной борьбе за власть и пересмотру всего политического наследия путинской эпохи.

