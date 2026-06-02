«С такими зарплатами реально дешевле сидеть дома» 2.06.2026, 11:54

Белорусы возмущены нищенскими заработками.

Белоруска под ником astvatsatryan поделилась в Threads историей поиска работы.

«Попался пост про зарплату в 3000 белорусских рублей. Многие пишут, что это ничто, особенно когда есть дети. И у меня есть дети, и я вышла из декрета, — пишет она. — Пошла я в школу устраиваться педагогом-организатором. У меня диплом педагог/режиссер. Так вот, меня не взяли на работу! Даже на зарплату в 900 рублей! Сказали, что меня многому нужно учить (заполнять документацию) Не интересует, что человек пришел к ним в школу на 900 рублей и чему он может научить детей».

Другие пользователи рассказали о своих зарплатах и поделились похожими историями. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Поэтому и некому работать. Смешно уже реально выставлять такие требования на нищенскую зп. Не думаю, что там очередь.

— Уходила этой осенью в декрет с должности учителя—дефектолога. Пахала четыре года на полторы ставки (30—36 часов за пятидневку) и по итогу имела 1200—1500 рублей. Когда уходила, мне сказали «мало конечно декретных у тебя будет, всего 1000 рублей. Ха—ха—ха.

—— Скажу по опыту: проработал в одной школе 9 лет. И вся суть системы в том, что совсем не важно, кто ты и чему ты можешь научить. Важно чтобы то, чему ты можешь научить было на бумажке с печатью. А научил ты этому или нет — уже не так важно.

— С такими зарплатами реально дешевле сидеть дома.

— Я работаю санитаркой в экстренной хирургии, на процедурке с подработками. Моя зарплата может достигать 1400. А так до 1000.

— Да, так и есть! Я работаю в школе педагогом дополнительного образования, стаж 30 лет, чистыми на руки 1100. И ни в чем себе не отказывай.

