Эксперты назвали смартфоны с самыми лучшими камерами 2.06.2026, 12:22

Среди них есть даже бюджетник.

Выбрать идеальный смартфон для фото сейчас – непростая задача, поскольку каждый производитель делает ставку на свои уникальные технологии. Однако авторы TechRadar определились со своим фаворитом и назвали лучшие камерофоны 2026 года.

Первое место в рейтинге занял iPhone 17 Pro Max. По мнению экспертов, именно флагман от Apple обеспечивает наиболее естественную передачу цветов, высокий уровень детализации и лучший на рынке видеорежим. Причем в любых условиях – и днем, и ночью.

Лучшим Android-смартфоном для фотографии признали Samsung Galaxy S26 Ultra. Модель получила универсальную систему камер с главным сенсором на 200 Мп и впечатляющими возможностями зума, что делает ее оптимальным выбором для съемки удаленных объектов.

Также в список лучших вошли:

OnePlus 15 – лучший вариант для съемки движущихся объектов благодаря быстрому автофокусу и качественному приближению;

Pixel 10 Pro XL – однозначный лидер по вычислительной фотографии и ИИ-функциям;

Samsung Galaxy Z Fold 7 – лучший складной смартфон для фото и видео;

Pixel 10a – лучший бюджетный камерофон, который, несмотря на ценник в районе $500, оснащен теми же фишками на основе искусственного интеллекта, что и модели Pixel 10 Pro.

