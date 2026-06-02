Эксперты назвали смартфоны с самыми лучшими камерами
- 2.06.2026, 12:22
Среди них есть даже бюджетник.
Выбрать идеальный смартфон для фото сейчас – непростая задача, поскольку каждый производитель делает ставку на свои уникальные технологии. Однако авторы TechRadar определились со своим фаворитом и назвали лучшие камерофоны 2026 года.
Первое место в рейтинге занял iPhone 17 Pro Max. По мнению экспертов, именно флагман от Apple обеспечивает наиболее естественную передачу цветов, высокий уровень детализации и лучший на рынке видеорежим. Причем в любых условиях – и днем, и ночью.
Лучшим Android-смартфоном для фотографии признали Samsung Galaxy S26 Ultra. Модель получила универсальную систему камер с главным сенсором на 200 Мп и впечатляющими возможностями зума, что делает ее оптимальным выбором для съемки удаленных объектов.
Также в список лучших вошли:
OnePlus 15 – лучший вариант для съемки движущихся объектов благодаря быстрому автофокусу и качественному приближению;
Pixel 10 Pro XL – однозначный лидер по вычислительной фотографии и ИИ-функциям;
Samsung Galaxy Z Fold 7 – лучший складной смартфон для фото и видео;
Pixel 10a – лучший бюджетный камерофон, который, несмотря на ценник в районе $500, оснащен теми же фишками на основе искусственного интеллекта, что и модели Pixel 10 Pro.