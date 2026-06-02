Пашинян пообещал фермерам компенсации за урожай, который они не смогут поставить в РФ 1 2.06.2026, 12:47

Никол Пашинян

Фото: ТАСС

Армения находится на стадии стратегического выбора.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что выплатит фермерам компенсации за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.

«Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. Мы решаем вопрос нашего государства, республики и обретения государством нового качества. И я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — заявил Никол Пашинян.

Россия с 2 июня временно запретила ввоз в Россию ряда фруктов из Армении. Под запрет попали: вишни, черешни, абрикос, слива, персик, нектарин, виноград.

На прошлой неделе был введен запрет на клубнику, зелень, огурцы, помидоры, перцы, несколько марок коньяка и вина.

