WP: Позиции Кремля слабеют 2.06.2026, 13:16

Россия не достигает целей войны.

Россия сталкивается с растущими трудностями в войне против Украины, а Путин оказывается под усиливающимся давлением в поисках выхода из конфликта, сообщают западные и российские официальные лица и аналитики, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Наступательные действия российской армии замедляются, а украинские удары беспилотниками по территории России и логистическим маршрутам усиливают внутреннее недовольство и создают дополнительную нагрузку на экономику. На этом фоне Москва усиливает риторику и угрожает новыми масштабными ударами по Киеву и другим городам Украины.

В последние недели российские атаки по украинской инфраструктуре привели к жертвам среди гражданского населения, включая удары по Киеву и Днепру. В Кремле при этом заявляют, что Европа и страны НАТО якобы уже вовлечены в конфликт, а отдельные инциденты с беспилотниками на территории стран Альянса используют как аргумент для эскалации риторики.

Однако европейские чиновники и эксперты считают, что рост агрессивности связан не с уверенностью, а с нарастающими трудностями России на поле боя и в экономике. По оценкам аналитиков, военный потенциал Москвы постепенно снижается, а затяжной характер конфликта делает достижение первоначальных целей все менее реалистичным.

В экспертной среде в России также появляются публикации, где говорится о невозможности достижения заявленных военных целей без полной и длительной оккупации Украины, что, по мнению авторов, выходит за пределы реальных возможностей российской армии.

Отдельным фактором давления становится экономика. Расходы на войну растут, тогда как гражданский сектор испытывает спад на фоне санкций и высоких ставок. Российские власти признают рост дефицита бюджета и готовятся к сокращению расходов, за исключением обороны и социальных обязательств.

Параллельно увеличиваются потери на фронте и трудности с пополнением армии. По оценкам западных источников, ежемесячные потери России остаются высокими, а система подготовки новых кадров не компенсирует выбытие опытных военных. Это снижает эффективность подразделений и усложняет проведение операций.

На Западе все чаще звучит мнение, что Россия может либо попытаться усилить мобилизацию, рискуя внутренней стабильностью, либо перейти к более оборонительной фазе конфликта без достижения заявленных целей. Некоторые аналитики считают возможным и сценарий временной паузы в боевых действиях.

При этом Кремль продолжает заявлять о продвижении и скором завершении конфликта, однако, как отмечают наблюдатели, реальная ситуация на фронте и в экономике указывает на отсутствие устойчивого преимущества и рост стратегической неопределенности.

