Песков прокомментировал заявление Зеленского об окончании войны до конца года

Песков прокомментировал заявление Зеленского об окончании войны до конца года1
- 2.06.2026, 13:30
Оккупанты не настроены на переговоры.
Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков после массированной атаки РФ цинично заявил, что война против Украины может завершиться до конца суток. Для этого Украина должна отдать свои территории.
Об этом Песков сказал во вторник, 2 июня, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.
«Что касается [президента Украины Владимира] Зеленского и завершения войны до конца года: война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили», — сказал спикер Кремля.
Для этого, добавил Песков, «Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию «российских регионов».
В ночь на вторник, 2 июня, армия страны-агрессора РФ применила против Украины 729 средств воздушного нападения, в том числе 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов.