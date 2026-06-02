закрыть
2 июня 2026, вторник, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков прокомментировал заявление Зеленского об окончании войны до конца года

1
  • 2.06.2026, 13:30
  • 1,524
Песков прокомментировал заявление Зеленского об окончании войны до конца года
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Оккупанты не настроены на переговоры.

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков после массированной атаки РФ цинично заявил, что война против Украины может завершиться до конца суток. Для этого Украина должна отдать свои территории.

Об этом Песков сказал во вторник, 2 июня, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

«Что касается [президента Украины Владимира] Зеленского и завершения войны до конца года: война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили», — сказал спикер Кремля.

Для этого, добавил Песков, «Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию «российских регионов».

В ночь на вторник, 2 июня, армия страны-агрессора РФ применила против Украины 729 средств воздушного нападения, в том числе 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров