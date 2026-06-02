закрыть
2 июня 2026, вторник, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко забыл, где находится Чернобыльская АЭС»

  • 2.06.2026, 13:30
  • 1,276
«Лукашенко забыл, где находится Чернобыльская АЭС»

Борислав Береза объяснил абсурдность угроз диктатра Украине.

Лукашенко в скрытой форме пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив об «одной серьезной цели» с точными координатами недалеко от Беларуси.

Что означает эта угроза и может ли режим пойти на эскалацию против Украины, в интервью сайту Charter97.org объяснил украинский политический деятель, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза:

— Когда Лукашенко говорит о том, что есть цель, он достаточно прозрачно намекает, что это Чернобыльская АЭС. По его логике, удар по Чернобыльской АЭС может создать проблемы для Украины.

Но Лукашенко настолько туп, что забывает о близости Чернобыльской АЭС к белорусской границе, а также о том, что ветер и роза ветров там направлены в сторону Беларуси.

Поэтому удар по Чернобыльской АЭС — это все равно что ударить себя молотком по яйцам. Хотя в логике диктатора Лукашенко это может быть абсолютно логично. Мы же не знаем, что ему нравится.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров