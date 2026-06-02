«Лукашенко забыл, где находится Чернобыльская АЭС»
- 2.06.2026, 13:30
Борислав Береза объяснил абсурдность угроз диктатра Украине.
Лукашенко в скрытой форме пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив об «одной серьезной цели» с точными координатами недалеко от Беларуси.
Что означает эта угроза и может ли режим пойти на эскалацию против Украины, в интервью сайту Charter97.org объяснил украинский политический деятель, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза:
— Когда Лукашенко говорит о том, что есть цель, он достаточно прозрачно намекает, что это Чернобыльская АЭС. По его логике, удар по Чернобыльской АЭС может создать проблемы для Украины.
Но Лукашенко настолько туп, что забывает о близости Чернобыльской АЭС к белорусской границе, а также о том, что ветер и роза ветров там направлены в сторону Беларуси.
Поэтому удар по Чернобыльской АЭС — это все равно что ударить себя молотком по яйцам. Хотя в логике диктатора Лукашенко это может быть абсолютно логично. Мы же не знаем, что ему нравится.