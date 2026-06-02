Путин взял на вооружение тактику Хамаса Иван Яковина

2.06.2026, 14:07

Россия, проигрывая войну, пытается забрасывать Украину ракетами.

Этой ночью в Киеве был сильный ракетный обстрел — взрывы, грохот, земля дрожит. Путину, я думаю, очень приятно.

Но топливную блокаду с оккупированных территорий этот обстрел не снимет, да и в целом на войну едва ли серьезно повлияет.

Я уверен, что его устроили лишь для того, чтобы Путин хотя бы на время вернул себе ускользающее чувство контроля над войной. Завтра он будет ликовать, но уже послезавтра злая реальность вернет его уныние и страх перед надвигающейся неизбежностью.

ВСУ срочно нужна своя недорогая баллистика, хотя бы на 300−500 км. Точность большого значения не имеет: в крупный город попадет — и ладно. Дальность и точность можно потом допилить. Главное — чтобы можно было пару десятков таких ракет немедленно отправить по городу, из которого прилетели Искандеры.

Это будет намного дешевле и намного более эффективно, чем пытаться отбиваться Пэтриотами.

Где взять такие ракеты? Там же, где и дроны: объявить конкурс на большие деньги — и через полгода украинские компании сделают десяток работающих прототипов.

Россия, начав проигрывать войну, взяла на вооружение тактику Хамаса — забрасывать соседа ракетами. Но, в отличие от Хамаса, Россия не выдержит симметричного ответа.

Иван Яковина, Facebook

