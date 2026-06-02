Мариуш Машкевич: Лукашенко боится закрытия границы с Польшей
- 2.06.2026, 14:45
Польский дипломат объяснил, почему закрытие польской границы болезненно для режима.
Режим Лукашенко почти остановил гибридные атаки мигрантами на границе с Польшей, но усилил давление на страны Балтии.
Что стоит за этой тактикой, в интервью сайту Charter97.org объяснил польский дипломат, посол в Беларуси в 1998–2002 годах Мариуш Машкевич.
— Как вы помните, в 2021 году, в самом начале миграционного кризиса, режим Лукашенко сначала прощупывал реакцию соседей. Тогда давление мигрантами было направлено прежде всего на Литву и Латвию, а Польша еще не была напрямую затронута.
Я в то время был в Грузии и наблюдал за этим процессом. Лукашенко еще 20 лет назад делал подобные заявления. Для него это как ядерное оружие: «Я вам отправлю мигрантов — вы посмотрите». Это было давнее обещание Лукашенко. Это просто его последняя козырная карта, и он решил ее использовать.
Потом это началось и против Польши. Сейчас ситуация снова меняется. То же самое происходит с метеозондами, которые запускают из Беларуси. Я думаю, что нам не так важна внутренняя практика режима. Важно другое: нужно держаться вместе — трем соседям, Латвии, Литве и Польше, — и придерживаться одной стратегии.
Если Польша закрывает границу для транспорта, особенно торгового, это для Лукашенко очень чувствительно. Для него важна торговля. Я думаю, он боится, что мы снова закроем эти погранпереходы и перекроем возможность экспорта. Давление на Литву и Латвию, возможно, связано с российскими маневрами и планами возможной агрессии. Но сейчас трудно сказать точно: я просто не занимаюсь этим вопросом настолько подробно.