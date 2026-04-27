Литва отбила рекордное число атак мигрантов с территории Беларуси 27.04.2026, 10:28

Режим Лукашенко усиливает гибридные атаки.

В течение воскресенья литовские пограничники развернули на границе с Беларусью рекордное для 2026 года за одни сутки количество мигрантов – 50 человек.

Об этом сообщает LRT, приводя заявление Госпогранслужбы.

Пограничники сообщили, что количество попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в течение 26 апреля стало наибольшим с начала года.

В одном районе границу пытались перейти 11 мигрантов, в другом – 39. Среди них была одна женщина, все остальные – мужчины, которые представлялись гражданами Афганистана, Ирана, Пакистана. У большинства не было никаких документов.

До этого самым напряженным днем для пограничников было 18 апреля, когда на границе с Беларусью развернули 37 искателей убежища.

Всего с начала года литовские пограничники не пропустили 612 искателей убежища, которые пытались пересечь границу с территории Беларуси.

Пограничники отмечают, что в последнее время это преимущественно молодые мужчины 20-40 лет.

За весь предыдущий год на границе завернули более 1600 человек.

Напомним, в целом гибридный миграционный кризис на границе балтийских государств и Польши с Беларусью начался с лета 2021 года при негласном содействии режима Александра Лукашенко, что выглядит как месть за санкции и критику репрессий в Беларуси. С тех пор Литва завернула на границе более 25 тысяч человек.

