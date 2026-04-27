«Мадяр» нацелился на российскую нефтянку 27.04.2026, 11:42

Роберт «Мадяр» Бровди

Российский тыл больше не является «безопасной зоной».

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди заявил, что дальние удары по территории России будут только нарастать. По его словам, такие операции уже стали регулярными и поражают цели на расстоянии до 1500–2000 километров от границы, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Он подчеркнул, что российский тыл больше не является «безопасной зоной», а украинские дроны способны действовать «где и когда угодно». Основными целями становятся нефтеперерабатывающие заводы, энергетическая инфраструктура и военные объекты.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл такие удары «болезненными» для России, отмечая значительные финансовые потери ее энергетического сектора.

По словам Бровди, развитие беспилотных технологий позволило Украине значительно расширить радиус действия дронов. Современные дроны украинского производства стали дешевле, дальнобойнее и способны преодолевать более 1000 километров.

Он утверждает, что удары по нефтяной инфраструктуре оправданы, поскольку Россия использует доходы от экспорта нефти для ведения войны.

Бровди также заявил, что его подразделения сосредоточены не только на ударах по технике и инфраструктуре, но и на поражении живой силы противника, сдерживая наступление российских войск.

Отдельное внимание командование уделяет снижению морального духа в России. По его словам, удары по тыловым объектам и последствия атак должны заставить российских граждан задуматься о войне.

Силы беспилотных систем ВСУ, несмотря на то что составляют небольшую часть армии, по данным командования, наносят значительный ущерб противнику, поражая большое количество целей как на фронте, так и в глубине территории противника.

Бровди описывает происходящее как войну нового типа, где решающую роль играют технологии, скорость принятия решений и массовое применение дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com