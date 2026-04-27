закрыть
27 апреля 2026, понедельник, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Растет недовольство россиян Путиным

3
  • 27.04.2026, 13:14
  • 1,756
WSJ: Растет недовольство россиян Путиным

Поддержка диктатора падает.

В России нарастает общественное недовольство на фоне войны против Украины, экономического давления и ужесточения внутренних запретов. Согласно данным крупнейшего государственного центра социологических исследований, уровень поддержки Путина снизился до 65,6%, что является минимальным показателем с начала войны, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По сравнению с предыдущими годами, когда рейтинг президента достигал почти 90%, нынешние цифры отражают заметное снижение доверия и усталость общества от затянувшегося конфликта, который продолжается уже пятый год.

Экономическая ситуация также вызывает все больше тревоги. Санкции и высокие процентные ставки негативно влияют на инвестиции, замедляют рост и приводят к росту долгов бизнеса. По данным статистики, экономика сократилась в начале года, а число задолженностей компаний достигло рекордных значений.

На фоне ухудшения условий представители бизнеса и экономисты все чаще открыто критикуют действия властей, указывая на оторванность руководства от реального положения дел. На экономических форумах звучат заявления о снижении доходов населения, росте инфляции и ухудшении инвестиционного климата.

Дополнительным фактором недовольства становятся ограничения в интернете, которые часть общества воспринимает как усиление контроля над информацией и возвращение к более закрытой модели управления.

Эксперты отмечают рост пессимизма в обществе. По их оценкам, люди все чаще говорят об усталости от войны, экономических трудностях и отсутствии ясных перспектив. В то же время власти усиливают контроль, что снижает пространство для открытой критики.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

