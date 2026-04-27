Власти проигрывают войну с «тунеядцами» 27.04.2026, 14:12

Ни давление, ни «профилактика» не дали эффекта.

Очередные «групповые профилактические мероприятия» с безработными провели власти двух районов Гомельской области, заметил Флагшток. Такие мероприятия организуют уже более года, а «тунеядцы» всё не заканчиваются. Мало того, по представленной статистике можно сделать вывод, что их количество не уменьшается, несмотря на огромные затраченные на эту деятельность ресурсы.

Газета «Чачэрскі веснік» сообщила, что «контингент неработающих насчитывает 850 человек, зарегистрированных в базе данных». Это примерно 6% от всего населения района, численность которого составляет около 14 тыс. человек.

Другую статистику власти не предоставляли, но ранее, в самом начале «борьбы с тунеядцами», называли данные по Советскому району Гомеля — около 10 тысяч «не занятых в экономике» в районе с населением около 170 тыс. человек. Это почти те же самые 6% населения района.

Сравнение данных промышленного района областного центра и сельскохозяйственного района не совсем корректно, но выходит, что доля «тунеядцев» составляет примерно одно и то же число. Неизвестно, сколько изначально было официально безработных в Чечерском районе и сколько сейчас — в Советском районе Гомеля, но как минимум можно сделать вывод о том, что процент «незанятых в экономике» на селе остается высоким.

Еще одно мероприятие с безработными провели в Буда-Кошелевском районе. Там собрали «лиц, не занятых в экономике и проживающих на территориях Кривского и Чеботовичского сельсоветов», сообщила газета «Авангард».

Безработным представили вакансии: в том числе в КСУП «Кривск», ОАО «Гомельлен», Буда-Кошелевском узле почтовой связи, местных школах. Удалось ли кого-то устроить на работу — не уточнется.

На встрече начальник ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Александр Мисников заявил, обращаясь к безработным:

«Государство дает вам возможность трудоустроиться, и этим надо пользоваться. Если вы не работаете — вы не приносите пользу государству».

Такие слова в адрес безработных можно считать как минимум некорректными.

