BMW показала машину с интерактивной «живой» краской 1 27.04.2026, 15:39

Кузов автомобиля может отображать анимации и графику.

BMW сделала новый шаг в развитии автомобильного дизайна, представив технологию электронных чернил E Ink, встроенную в кузов автомобиля. Теперь поверхность машины может не просто менять цвет, но и отображать анимации и графику, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Технология получила развитие после концепта iX Flow, который впервые показали в 2022 году. Тогда автомобиль мог переключаться между черным и белым цветами за счет микрокапсул, реагирующих на электрический сигнал. Позже компания усложнила систему, добавив цветовые и графические эффекты.

Новейшая версия технологии была показана в концепте iX3 Flow Edition. Впервые электронные чернила были интегрированы в крупную кузовную деталь — капот автомобиля. В демонстрации можно было выбрать одну из восьми анимаций, включая пиксельные изображения и тематические узоры, например городской пейзаж Шанхая.

BMW подчеркивает, что развитие технологии идет быстро и может выйти за рамки концептов. Подобные решения уже изучают и другие автопроизводители, включая Porsche и Ferrari, но пока они ограничиваются отдельными элементами или экспериментальными проектами.

В компании рассматривают разные сценарии применения: от персонализации автомобилей до использования в маркетинге, например как интерактивные демонстрационные панели в автосалонах. Также обсуждается возможность применения технологии в служебных автомобилях, включая машины экстренных служб.

Пока неясно, станет ли технология массовой, но BMW продолжает активно ее развивать, показывая все более сложные и детализированные версии «анимированного кузова».

