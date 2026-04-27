The Guardian: Соратники Орбана выводят свои активы из Венгрии 27.04.2026, 16:14

Победа Мадьяра стала шоком для некоторых олигархов.

На берегах Дуная новость о завершении эры Виктора Орбана вызвала многочасовое празднование. Радость прокатилась по всей Венгрии, люди обнимались и приветствовали друг друга рукопожатиями. Однако для некоторых сокрушительное поражение стало поводом для отчаянной борьбы.

По сообщениям источников Guardian, частные самолеты, загруженные трофеями тех, чье состояние значительно увеличилось за 16 лет правления Орбана, неуклонно вылетают из Вены, в то время как другие лица спешат инвестировать свои активы за рубежом.

Это лишь малая часть потрясений, охвативших Венгрию, которая готовится перевернуть страницу правления Орбана. С момента его прихода к власти в 2010 году небольшой круг соратников, связанных с лидером и его партией «Фидес», скопил огромные состояния, отчасти благодаря расширению контроля над экономикой страны и контрактам на строительство общественной инфраструктуры , финансируемым ЕС .

После выборов газета узнала о трех членах этого ближайшего окружения, которые начали переводить свои активы за границу. По словам двух источников в партии «Фидес», богатства перемещаются в страны Ближнего Востока – Саудовскую Аравию, Оман и ОАЭ, – в то время как другие нацелились на Австралию и Сингапур.

Петер Мадьяр, чья оппозиционная партия «Тиса» одержала убедительную победу в этом месяце, забил тревогу, обвинив лиц, связанных с «Фидес», в попытке скрыть свои богатства от ответственности до того, как его правительство придет к власти в начале мая.

«Олигархи, связанные с Орбаном, переводят десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, США, Уругвай и другие отдаленные страны», — заявил Мадьяр в социальных сетях в субботу. Он призвал главного прокурора, начальника полиции и главу налоговой службы «задержать преступников» и «не позволить им бежать» в страны, где экстрадиция маловероятна.

Мадьяр заявил, что среди тех, кто, как ожидается, покинет страну, будет семья Лоринца Месароша, одного из ближайших друзей Орбана, чей путь от газомонтажника до самого богатого человека Венгрии отчасти был обусловлен контрактами на государственные закупки. Компания Месароша не сразу ответила на запрос о комментарии.

«Мне также сообщили, что несколько семей олигархов уже покинули страну, — добавил Мадьяр. — Согласно сообщениям, несколько влиятельных семей олигархов уже забрали своих детей из школы и организуют их отъезд с помощью доверенных сотрудников службы безопасности».

О стремлении вывести богатства за границу впервые сообщили независимые журналисты в Венгрии, в том числе издание Vsquare , занимающееся расследованиями , которое заявило, что ключевые фигуры, связанные с Орбаном, стремятся защитить свои активы до того, как правительство Венгрии сможет заморозить, конфисковать или национализировать их, а также новостной сайт 444.hu, который в марте утверждал, что ключевые фигуры уже переводят активы в Дубай.

Их усилиям могут помешать многочисленные бюрократы и сотрудники правоохранительных органов, обладающие частичной информацией обо всем, что происходило во время правления Орбана, «что создает предпосылки для многолетних усилий по возвращению предположительно украденного государственного имущества и аресту тех, кто совершил финансовые преступления».

После выборов Мадьяр неоднократно заявлял, что его правительство будет работать над искоренением коррупции и кумовства, которые, по его мнению, характеризовали годы правления партии «Фидес». «Венгрия находится в бедственном положении во всех отношениях. Она была разграблена, ограблена, предана, влезла в долги и разорена», — заявил Мадьяр журналистам на следующий день после выборов. «Мы стали самой бедной и самой коррумпированной страной в ЕС».

Новый лидер неоднократно заявлял, что в последние недели правления Орбана уничтожаются потенциально компрометирующие документы. «Мы получаем все больше сообщений о масштабном уничтожении документов от различных министерств, подведомственных учреждений и компаний, близких к партии «Фидес», — написал он в социальных сетях ранее в этом месяце.

Уходящий в отставку министр иностранных дел Петер Сийярто, чье министерство, в частности, обвинялось в уничтожении конфиденциальных документов, назвал обвинения «абсурдом» и «возмутительными» в заявлении для венгерского интернет-издания Telex. Министерство заявило, что «уничтожило только ранее распечатанные, избыточные бумажные версии документов, которые хранились в электронном виде».

Министерство иностранных дел и канцелярия Орбана, который давно отвергает обвинения в коррупции и правонарушениях, не ответили на запросы о комментариях.

