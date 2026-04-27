SIPRI: Россия потратила на оборону рекордный процент ВВП 1 27.04.2026, 17:39

Расходы на закупку оружия будут только расти.

В 2025 году доля государственных расходов на оборону достигла самого высокого уровня, который когда-либо фиксировался как в России, так и в Украине. Об этом заявили аналитики Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), передает УНИАН.

Так, военные расходы России за прошлый год выросли на 5,9% – до 190 млрд долларов, что составляет 7,5% ВВП. Украина, занявшая седьмое место в мире по объему расходов на оборону в 2025 году, увеличила свои расходы на 20% – до 84,1 млрд долларов, или до 40% ВВП.

По соотношению расходов на оборону к размеру ВВП Украина находится на первом месте в мире. Эксперты прогнозируют, что объем расходов на вооружение в дальнейшем будет увеличиваться и для Украины, и для России.

«Их расходы, вероятно, будут продолжать расти в 2026 году, если война продлится, учитывая увеличение доходов от продажи российской нефти и ожидаемый крупный кредит от Европейского Союза для Украины», – говорит аналитик SIPRI Лоренцо Скараццато.

Для сравнения, в 2025 году 29 европейских членов НАТО потратили в общей сложности 559 млрд долларов, причем только у 22 из них военные расходы достигли отметки в 2% ВВП.

Больше всего средств на оборону в этой группе потратила Германия: ее расходы выросли на 24% по сравнению с предыдущим годом и достигли 114 млрд долларов. Военная нагрузка Германии превысила порог в 2% впервые с 1990 года, достигнув 2,3% ВВП в 2025 году.

Военные расходы Испании стремительно выросли на 50% – до 40,2 млрд долларов, что также привело к превышению военной нагрузки более 2% ВВП впервые с 1994 года.

Среди стран Азии военные расходы Японии выросли на 9,7% и достигли 62,2 млрд долларов в 2025 году, что эквивалентно 1,4% ВВП – это самая высокая доля с 1958 года. Военные расходы Тайваня выросли на 14% – до 18,2 млрд долларов (2,1% ВВП), что является самым большим годовым ростом по крайней мере с 1988 года.

