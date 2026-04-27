ВСУ разгромили РСЗО «Торнадо-С» российских оккупантов во время транспортировки техники 27.04.2026, 18:37

Видео.

Бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE 17-го армейского корпуса уничтожили российскую РСЗО «Торнадо-С» на Запорожско-Крымском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи подразделения обнаружили технику противника во время ее транспортировки.

После этого по цели был нанесен прицельный удар, в результате чего реактивная система залпового огня была уничтожена.

Кадры боевых действий опубликованы в сети.

