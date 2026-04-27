закрыть
27 апреля 2026, понедельник, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разгромили РСЗО «Торнадо-С» российских оккупантов во время транспортировки техники

  • 27.04.2026, 18:37
  • 1,046
Видео.

Бойцы 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE 17-го армейского корпуса уничтожили российскую РСЗО «Торнадо-С» на Запорожско-Крымском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экипажи подразделения обнаружили технику противника во время ее транспортировки.

После этого по цели был нанесен прицельный удар, в результате чего реактивная система залпового огня была уничтожена.

Кадры боевых действий опубликованы в сети.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Ликвидация ликвидаторов
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Цугцванг
