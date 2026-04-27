27 апреля 2026, понедельник, 19:32
В Минском районе спасатели тушили заводской цех

Что произошло.

Днем 27 апреля в деревне Таборы случилось ЧП: на территории местного завода вспыхнул производственный цех.

Сигнал тревоги поступил спасателям, и те немедленно выехали на место.

Когда пожарные прибыли, внутри здания уже полыхало масло в емкости. К счастью, персонал вовремя заметил огонь и самостоятельно покинул опасную зону – никто не пострадал.

Пламя удалось быстро ликвидировать. На месте работали пять единиц техники МЧС.

Судя по кадрам с места событий, инцидент случился на предприятии «Современные бетонные конструкции». Официальных комментариев пока нет. Огонь уже потушен, людям ничего не угрожает.

Причины возгорания выясняются.

