В Минском районе спасатели тушили заводской цех 27.04.2026, 18:47

Что произошло.

Днем 27 апреля в деревне Таборы случилось ЧП: на территории местного завода вспыхнул производственный цех.

Сигнал тревоги поступил спасателям, и те немедленно выехали на место.

Когда пожарные прибыли, внутри здания уже полыхало масло в емкости. К счастью, персонал вовремя заметил огонь и самостоятельно покинул опасную зону – никто не пострадал.

Пламя удалось быстро ликвидировать. На месте работали пять единиц техники МЧС.

Судя по кадрам с места событий, инцидент случился на предприятии «Современные бетонные конструкции». Официальных комментариев пока нет. Огонь уже потушен, людям ничего не угрожает.

Причины возгорания выясняются.

