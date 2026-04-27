The Economist: Украина обгоняет Запад в военных технологиях 27.04.2026, 17:59

Дроны и роботы разрабатываются и внедряются рекордными темпами.

Война стала мощным стимулом для военных инноваций в Украине. Местные компании разрабатывают и внедряют новые виды оружия быстрее и дешевле, чем многие западные производители, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Один из примеров — наземный робот «Ratel H». Этот медленный шестиколесный аппарат способен передвигаться по сложной местности и сбивать вражеские дроны, выпуская сеть. Его создала компания «Ratel Robotics», которая до 2022 года занималась уличным освещением, а затем переориентировалась на военные технологии.

По словам разработчиков, путь от идеи до применения на фронте занимает около шести месяцев. Новые модели уже включают платформы для запуска дронов, а в будущем планируются версии с вооружением и даже амфибийные системы.

Роботы и дроны все активнее используются на поле боя — от доставки грузов и эвакуации раненых до атак. По данным украинских властей, только за первые месяцы года такие системы провели более 22 тысяч операций.

Украина создала конкурентный рынок оборонных технологий с участием около 2300 компаний. В отличие от централизованной российской модели, здесь ставка сделана на скорость и гибкость. Это позволило нарастить производство дронов до миллионов единиц в год и повысить их качество.

Однако остаются проблемы: бюрократия, задержки с финансированием и случаи коррупции. Несмотря на это, инновации продолжают быстро развиваться.

Эксперты отмечают, что технологии уже меняют характер войны, но полностью заменить солдат они пока не могут. В сложных условиях по-прежнему решающую роль играет пехота.

