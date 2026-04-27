27 апреля 2026, понедельник, 18:38
Главбух из Могилева пойдет под суд за хищение сотен тысяч рублей у компании

  • 27.04.2026, 18:09
Главбух из Могилева пойдет под суд за хищение сотен тысяч рублей у компании

Она оформляла платежные поручения и переводила деньги на собственный расчетный счет.

В Могилеве перед судом предстанет 42-летняя местная жительница, работавшая главным бухгалтером в одной из коммерческих организаций. Обвиняемой вменяют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Следствие считает, что схема действовала с января 2023 года по декабрь 2025 года. Используя доступ к финансовым инструментам предприятия и ключ электронной цифровой подписи, бухгалтер оформляла платежные поручения и переводила деньги на собственный расчетный счет.

Таким образом она необоснованно начисляла себе заработную плату, отпускные, материальную помощь и другие выплаты. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 268 тысяч рублей.

По данным следствия, похищенные деньги женщина расходовала на азартные игры в интернете. Согласно заключению эксперта, у нее выявлена патологическая склонность к игромании.

Часть ущерба уже возмещена — предприятию возвращено около 83 тысяч рублей.

На время предварительного следствия обвиняемая была заключена под стражу. Эта мера пресечения сохранена и после передачи дела в суд.

