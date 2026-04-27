Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде 2 27.04.2026, 17:23

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Первая ракетка мира обыграла Осаку в одном из самых ожидаемых матчей.

Действующая чемпионка турнира WTA-1000 в Мадриде Арина Соболенко подтвердила статус фаворита в одном из самых ожидаемых матчей 1/8 финала.

В трехсетовом противостоянии первая ракетка мира сломила сопротивление титулованной японки Наоми Осаки.

Матч, продлившийся 2 часа 22 минуты, выдался эмоциональным и непредсказуемым:

Первый сет: Соперницы продемонстрировали эталонную игру на своих подачах. Судьба партии решилась на тай-брейке, где Осака буквально разгромила белоруску со счетом 7:1.

Второй сет: Соболенко оперативно провела «работу над ошибками». За счет мощного давления и двух реализованных брейков Арина перехватила инициативу – 6:3.

Решающий сет: Перелом наступил при счете 2:2. Соболенко удалось взять подачу японки, после чего Наоми психологически дрогнула, а Арина довела дело до уверенной победы.

Итоговый счет: А. Соболенко (1) – Н. Осака (15) – 6:7(1), 6:3, 6:2

После матча Арина не скупилась на комплименты в адрес соперницы:

«Соперница показала очень высокий, шикарный уровень. Это была настоящая битва, в которой мне приходилось постоянно повышать планку, поэтому и удалось победить. Главным фактором стали бойцовские качества. Наоми вернулась в женский тур, и это сейчас действительно вдохновляет многих – как пример. При этом она вновь выдает просто потрясающий уровень», – отметила Соболенко в интервью на корте.

В четвертьфинале Арину Соболенко ждет встреча с американкой Хейли Баптист (32-й номер WTA).

Баптист преподнесла сенсацию, выбив из сетки 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич в затяжном матче с драматичным тай-брейком во втором сете (6:1, 6:7, 6:3).

