Карл III отправился в США спасать отношения с Трампом 27.04.2026, 17:46

Карл III

В Лондоне рассчитывают на личный фактор в диалоге с США.

Личная симпатия Трампа к британской монархии может сгладить разногласия.

Король Великобритании Карл III отправился с визитом в США на фоне резкого охлаждения отношений между Лондоном и Вашингтоном. Четырехдневная поездка, включающая выступление в Конгрессе и встречу с президентом США Дональдом Трампом, рассматривается как одна из самых сложных дипломатических миссий монарха, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Напряжение между странами достигло многолетнего максимума. Разногласия касаются торговли, войны в Украине, политики США на Ближнем Востоке и даже климатической повестки. Дополнительное раздражение вызвали заявления Трампа о союзниках по НАТО и его критика британского правительства.

На этом фоне Карл фактически стал неформальным посредником. В Лондоне рассчитывают, что личная симпатия Трампа к британской монархии поможет сгладить конфликт и сохранить так называемые «особые отношения».

Однако визит сопровождается рисками. Внутри Великобритании звучали призывы отменить поездку, чтобы не ставить короля в неудобное положение. Кроме того, ситуацию осложняют вопросы безопасности и политические скандалы вокруг королевской семьи.

Несмотря на это, поездка состоится. Историки отмечают, что британские монархи уже не раз играли ключевую роль в разрядке напряженности с США.

Теперь перед Карлом стоит задача не просто продемонстрировать символическое единство, а реально повлиять на отношения двух стран, которые переживают один из самых сложных периодов за последние десятилетия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com