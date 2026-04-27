Карл III отправился в США спасать отношения с Трампом
- 27.04.2026, 17:46
В Лондоне рассчитывают на личный фактор в диалоге с США.
Личная симпатия Трампа к британской монархии может сгладить разногласия.
Король Великобритании Карл III отправился с визитом в США на фоне резкого охлаждения отношений между Лондоном и Вашингтоном. Четырехдневная поездка, включающая выступление в Конгрессе и встречу с президентом США Дональдом Трампом, рассматривается как одна из самых сложных дипломатических миссий монарха, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Напряжение между странами достигло многолетнего максимума. Разногласия касаются торговли, войны в Украине, политики США на Ближнем Востоке и даже климатической повестки. Дополнительное раздражение вызвали заявления Трампа о союзниках по НАТО и его критика британского правительства.
На этом фоне Карл фактически стал неформальным посредником. В Лондоне рассчитывают, что личная симпатия Трампа к британской монархии поможет сгладить конфликт и сохранить так называемые «особые отношения».
Однако визит сопровождается рисками. Внутри Великобритании звучали призывы отменить поездку, чтобы не ставить короля в неудобное положение. Кроме того, ситуацию осложняют вопросы безопасности и политические скандалы вокруг королевской семьи.
Несмотря на это, поездка состоится. Историки отмечают, что британские монархи уже не раз играли ключевую роль в разрядке напряженности с США.
Теперь перед Карлом стоит задача не просто продемонстрировать символическое единство, а реально повлиять на отношения двух стран, которые переживают один из самых сложных периодов за последние десятилетия.