27 апреля 2026, понедельник, 18:37
Украинские почтальоны продолжают работу под обстрелами

  • 27.04.2026, 17:29
Украинские почтальоны продолжают работу под обстрелами
Фото: Iva Sidash

Почти все отправления доставляются вовремя, несмотря на боевые действия.

Несмотря на постоянные атаки, украинская почтовая служба «Укрпочта» остается одной из самых эффективных в Европе. По данным компании, около 98% отправлений доставляются вовремя — даже в условиях войны, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Почтальоны работают буквально на линии фронта. В Харьковской области, недалеко от границы, сотрудники ежедневно рискуют жизнью. Один из них, 59-летний Владимир Семененко, вспоминает, как недавно едва не погиб во время атаки трех российских дронов.

С начала полномасштабной войны погибли 45 сотрудников почты, разрушены десятки отделений и сотни автомобилей. Тем не менее доставка продолжается, а сами почтальоны стали восприниматься как национальные герои.

В отдаленных деревнях мобильные почтовые фургоны — единственная связь с внешним миром. Через них жители получают пенсии, оплачивают счета и покупают продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Для многих пожилых людей это вопрос выживания.

Работа проходит в экстремальных условиях: дороги разрушены, вокруг — окопы и противотанковые заграждения, а над головой постоянно кружат дроны. Иногда даже ремень безопасности не используют — чтобы успеть покинуть машину при атаке.

Для сравнения, британская «Royal Mail» не выполняет ключевые показатели доставки и за последние годы получила многомиллионные штрафы.

Однако в самой компании считают такие сравнения некорректными из-за различий в системах доставки.

Тем временем в Украине почтальоны продолжают выполнять свою работу, несмотря на опасность. Как говорит один из них, чтобы получить пенсию, сначала нужно просто выжить.

