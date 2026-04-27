В Минске закрылась бургерная от крупнейшего российского производителя мяса
- 27.04.2026, 16:20
Заведение «Стейк & Бургер» не проработало и года.
В Минске закрылась бургерная «Стейк & Бургер», которая находилась в торговом центре Galleria Minsk. Это заведение принадлежало бренду российской компании «Мираторг», которая считается крупнейшим производителем мяса в России, пишет Office Life.
Сейчас на месте бывшей бургерной размещено объявление торгового центра, где сказано, что здесь скоро откроется другое заведение.
Ещё в конце марта этот бизнес пытались продать. Согласно объявлению, за готовое заведение просили 163 тысячи рублей, что примерно соответствовало 55 тысячам долларов. Сейчас это предложение уже исчезло.
Бургерная проработала в Минске около года. Она открылась на шестом этаже торгово-развлекательного центра Galleria Minsk.
В России сеть «Стейк & Бургер» продолжает действовать в разных городах, в том числе в Москве, Калининграде, Белгороде и других местах. Она позиционирует себя как сеть с бургерами премиум-класса.