закрыть
27 апреля 2026, понедельник, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Харрисон Форд рассказал, что ему труднее всего принять в актерской карьере

  • 27.04.2026, 16:38
Харрисон Форд

Актер известен своей закрытостью и нежеланием участвовать в рекламных кампаниях.

Харрисон Форд, звезда культовых франшиз «Звездные войны» и «Индиана Джонс», заявил, что за десятилетия карьеры так и не научился получать удовольствие от актерской профессии, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Актер известен своей закрытостью и нежеланием участвовать в рекламных кампаниях. В отличие от многих коллег, он избегает публичности, что только усиливает его загадочный образ.

По словам Форда, главная проблема — не сама работа, а цена, которую приходится платить за успех. Стремительный взлет к славе лишил его приватности и свободы. «Ты не думаешь о цене известности, пока не столкнешься с полной потерей личной жизни», — отмечал актер.

Несмотря на очевидные преимущества — деньги, доступ к лучшим возможностям и комфортной жизни — Форд считает их несущественными. Главной ценностью он называет свободу выбора и контроль над своей жизнью и проектами.

Критика Форда отражает более широкую проблему индустрии, где актеры вынуждены постоянно быть на виду. По его мнению, чрезмерная публичность разрушает личность и отрывает от реальности.

Именно поэтому Форд на протяжении всей карьеры предпочитает держаться в стороне от шума вокруг своей персоны, сохраняя дистанцию между собой и миром шоу-бизнеса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

