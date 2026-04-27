Путин струсил перед Боней 1 Дмитрий Колезев

27.04.2026, 16:42

Кремль корректирует политику после резонанса.

Видимо, падающий рейтинг Путина и ЕР дал понять, что гайки немного перетянули, надо чуть ослабить. Хотя бы перед выборами. Надо думать, запретительные законопроекты до сентября притормозят. Может быть, даже внесут что-нибудь косметически-либеральное. Хотя нужно заметить, что Путин обращается к депутатам, а триггером недовольства стала блокировка Телеграма, которую непосредственно депутаты не начинали (хотя и приняли законы, делающие ее возможной).

Это еще и такая попытка переложить вину за непопулярные решения на сенаторов и депутатов: это вы, мол, замучили людей запретами. Но мало того, что все эти запреты согласовывались с Кремлем (или даже непосредственно там писались). Путин еще и подписывал все эти законы.

Дмитрий Колезев, Telegram

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com