Путин струсил перед Боней

  • Дмитрий Колезев
  • 27.04.2026, 16:42
Кремль корректирует политику после резонанса.

Видимо, падающий рейтинг Путина и ЕР дал понять, что гайки немного перетянули, надо чуть ослабить. Хотя бы перед выборами. Надо думать, запретительные законопроекты до сентября притормозят. Может быть, даже внесут что-нибудь косметически-либеральное. Хотя нужно заметить, что Путин обращается к депутатам, а триггером недовольства стала блокировка Телеграма, которую непосредственно депутаты не начинали (хотя и приняли законы, делающие ее возможной).

Это еще и такая попытка переложить вину за непопулярные решения на сенаторов и депутатов: это вы, мол, замучили людей запретами. Но мало того, что все эти запреты согласовывались с Кремлем (или даже непосредственно там писались). Путин еще и подписывал все эти законы.

Дмитрий Колезев, Telegram

Лукашенко загнан в угол — Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов — Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» — Аркадий Дубнов
Цугцванг — Дмитрий Чернышев