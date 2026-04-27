«Платишь по 50 рублей за завтрак и получаешь стакан с запахом тряпки» 2 27.04.2026, 15:51

Минчанка под ником mankovarita поделилась в Threads впечатлениями от посещения одного из кафе столицы.

«Давайте честно: вонючие стаканы в заведениях — это просто отвратительно, ребята, — написала она. — Это так мерзко, что я иногда начинаю проверять стакан, прежде чем сделать глоток. И вы тоже?

Как часто вам такое попадалось? И в каких местах? Из последних, где была, Минск, «Синяя птица».

Я попросила одноразовый стаканчик, потому что это было невыносимо. Платишь по 50 рублей за завтрак и получаешь стакан с запахом вонючей тряпки. Никого не хочу обидеть, но считаю, что за этим надо следить тщательней».

Сотрудник кафе в комментарии под постом принес извинения за плохо вымытую посуду. Другие пользователи соцсети рассказали о подобных случаях в других заведениях. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Проблема 80-90% заведений.

— Я тоже с таким сталкивалась много где. В модном баре сказала официанту об этом. Я думала, что это из-за бутылки, а которой приносят воду. Мне принесли чашку вместо стакана — и запаха не было. Оказалось, дело в том, что чашки моют в посудомойке, а стаканы просто под проточной водой, вот они и воняют канализацией.

— Почти нигде не могу есть, чувствую запах от посуды. Стаканы плохо пахнут скорее всего из-за того, что мылись в посудомойке на сверхскоростях. Полторы минуты и она выдает уже сухую посуду. В день машина делает огромное количество циклов, ее никто не чистит, остатки «химозной» еды буквально впитываются с паром в посуду.

