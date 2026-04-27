В России при загадочных обстоятельствах погиб еще один топ-менеджер

В России при загадочных обстоятельствах погиб еще один топ-менеджер
Сергей Лойтер

20-й с начала войны.

Череда смертей топ-менеджеров и бизнесменов, охватившая Россию вскоре после начала войны с Украиной, продолжается, пишет The Moscow Times.

Под Волгоградом во время рыбалки на Волге утонул 42-летний Сергей Лойтер, который с 2022 по 2024 год должность коммерческого директора «Яндекса», а в последние два года работал «Yango» — в международном подразделении российского интернет-гиганта.

Как сообщает V1.ru со ссылкой на источники, тело Лойтнера идентифицировали среди трех погибших рыбаков, о пропаже которых стало известно в конце прошлой недели. Вместе с Лойтнером утонули волгоградский застройщик Сергей Назаров (его тело до сих пор не найдено), а также личный водитель бизнесмена Игорь Прохоров.

Тело Прохорова обнаружили первым. «У погибшего обнаружили травмы на голове. Предварительно они либо перевернулись, либо обо что-то ударились», — рассказал источник V1.ru.

Лойтнер стал как минимум 20-м топ-менеджером, погибшим в России при загадочных обстоятельствах после начала войны.

