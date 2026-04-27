«Руки отваливаются от холода»1
- 27.04.2026, 15:00
Минчане жалуются на отсутствие отопления.
Сегодня утром температура в Минске была ниже нуля. Работники различных компаний пишут в соцсетях, что, несмотря на холод, отопление в офисных зданиях отсутствует, заметил сайт Charter97.org.
«Минск. Во всех офисных зданиях холодно настолько, что даже в кофте сидеть невозможно? Мы до сих пор с обогревателями в обнимку, и то не шибко помогает» - пишет пользовательница Threads под ником victoriagolomako.
В комментариях под постом ей ответили, что во некоторых офисах ситуация аналогичная.
«Руки отваливаются от холода», - пишет работник торгового центра «Титан» на проспекте Дзержинского в Минске.
Сейчас в столице восемь градусов тепла, но ночью и под утро она падала до -3.