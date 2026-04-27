«Руки отваливаются от холода» 1 27.04.2026, 15:00

Минчане жалуются на отсутствие отопления.

Сегодня утром температура в Минске была ниже нуля. Работники различных компаний пишут в соцсетях, что, несмотря на холод, отопление в офисных зданиях отсутствует, заметил сайт Charter97.org.

«Минск. Во всех офисных зданиях холодно настолько, что даже в кофте сидеть невозможно? Мы до сих пор с обогревателями в обнимку, и то не шибко помогает» - пишет пользовательница Threads под ником victoriagolomako.

В комментариях под постом ей ответили, что во некоторых офисах ситуация аналогичная.

«Руки отваливаются от холода», - пишет работник торгового центра «Титан» на проспекте Дзержинского в Минске.

Сейчас в столице восемь градусов тепла, но ночью и под утро она падала до -3.

