27 апреля 2026, понедельник, 15:16
«Руки отваливаются от холода»

  • 27.04.2026, 15:00
Минчане жалуются на отсутствие отопления.

Сегодня утром температура в Минске была ниже нуля. Работники различных компаний пишут в соцсетях, что, несмотря на холод, отопление в офисных зданиях отсутствует, заметил сайт Charter97.org.

«Минск. Во всех офисных зданиях холодно настолько, что даже в кофте сидеть невозможно? Мы до сих пор с обогревателями в обнимку, и то не шибко помогает» - пишет пользовательница Threads под ником victoriagolomako.

В комментариях под постом ей ответили, что во некоторых офисах ситуация аналогичная.

«Руки отваливаются от холода», - пишет работник торгового центра «Титан» на проспекте Дзержинского в Минске.

Сейчас в столице восемь градусов тепла, но ночью и под утро она падала до -3.

Лукашенко загнан в угол
Ликвидация ликвидаторов
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Цугцванг
