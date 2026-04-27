NYT: Украина становится новым лидером свободного мира

США постепенно теряют свои позиции.

Украина, которой прогнозировали быстрое поражение в войне с РФ, превращается в одного из главных партнеров Запада по безопасности, тогда как США постепенно теряют роль лидера свободного мира. Об этом написал американский политический обозреватель Дэвид Френч в колонке для The New York Times, опубликованной 26 апреля.

Украина свела войну с Россией к тупику и совершила революцию в сухопутной войне, пишет Френч. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский сейчас демонстрирует Европе и миру, как «постамериканский свободный мир» может сохранять свободу и независимость.

Обозреватель ссылается на оценки австралийского военного аналитика Мика Райана, который считает, что Украина в значительной степени стабилизировала фронт на востоке, изолировала РФ дипломатически, усилила международную поддержку и развила собственную оборонную промышленность, что делает ее менее зависимой от внешней поддержки.

Френч считает, что Украину некорректно воспринимать как «отчаянного аутсайдера» – она становится самостоятельной силой и, даже воюя с РФ, заключает оборонные соглашения со странами Персидского залива, а также, как пишет Reuters, с США.

«В этот раз именно Украина оказывает военную помощь», – подчеркивает обозреватель.

Украинская армия может быть самой закаленной в боях сухопутной силой западного мира: несмотря на кадровые проблемы и отсутствие ядерного оружия, она имеет немалый боевой опыт, а сама Украина, вероятно, стала мировым лидером в дроновой войне, отметил обозреватель.

В то же время не только Украина меняет свой подход к обороне – страны ЕС сейчас наращивают оборонные бюджеты, ищут новые форматы безопасности и пытаются уменьшить зависимость от американских технологий, тогда как Вашингтон, по мнению Френча, постепенно теряет роль лидера свободного мира из-за действий администрации президента США Дональд Трампа и недоверия союзников.

Обозреватель обращает внимание, что, хотя с оборонной мощью США не может сравниться ни одно другое государство, впервые за его взрослую жизнь «моральное и стратегическое сердце обороны либеральной демократии бьется не в Вашингтоне, не в Лондоне, Париже, Берлине или Оттаве, а в Киеве».

