Почему в Беларуси пиво разливают в пластиковые бутылки, а в Европе — в банки и стекло 27.04.2026, 2:17

Ответ дали в «Лидском пиве».

Компания «Лидское пиво» написала в соцсетях, что у них недавно спросили: почему в Беларуси пиво разливают в пластиковые бутылки, а в Европе больше в стекло и жестяные банки.

«На самом деле, существует ряд причин. И экономические, и экологические, и законодательные. Но вот что интересно. Одна из причин — в культуре потребления. В Беларуси пиво чаще пьют дома, на даче, на рыбалке. Не в барах. Поэтому пластик — это более дешево и удобно», — объяснила компания.

Она добавила, что в последнее время в Беларуси больше внимания уделяют и экологии, и культуре потребления.

«И всё чаще белорусы выбирают напитки в стекле и банках. Так что со временем может случиться и такое, что у нас пластик станет редкостью», — отметила «Лидское пиво».

