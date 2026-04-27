Почему туареги воюют в Мали: под ударом хунта и российские наемники 27.04.2026, 3:28

Вооруженные группировки ведут наступление по всей стране.

В Мали продолжаются самые масштабные за последние годы атаки вооруженных группировок на военную хунту и ее союзников, в частности российских наемников.

Об этом сообщает «BBC Украина». Его представитель отметил, что генсек ООН призвал к «скоординированной международной поддержке для противодействия растущей угрозе насильственного экстремизма и терроризма в регионе Сахеля, а также для удовлетворения насущных гуманитарных потребностей».

Бюро по делам Африки Государственного департамента США тоже решительно осудило атаки.).

Отмечается, что в соцсетях распространяются неподтвержденные видео с военных объектов, которые якобы захватили повстанцы, и кадры сбитого вертолета, который, вероятно, перевозил военных Африканского корпуса минобороны РФ.

Хотя малийские военные утверждают, что «разгромили террористов», бои в северных и центральных регионах страны не прекратились.

Вооруженные группировки осуществили скоординированные атаки по всей стране, которые продолжались до воскресенья, 26 апреля, а в столице Мали Бамако в течение ночи сообщали о взрывах и длительной стрельбе. Кроме того, 26 апреля сообщалось о стрельбе в северном городе Кидаль.

Бои также зафиксировали в районе города Кати, где расположена одна из ключевых военных баз возле столицы, Гао и в центральных городах Севаре и Мопти.

Кто и почему воюет против хунты и российских наемников

На данный момент властью в Мали является военная хунта во главе с генералом Ассими Гойтой, который стал руководителем страны после переворота в 2020 году. Сначала хунту поддерживало население, поскольку она обещала преодолеть длительный кризис безопасности. В Мали много лет происходят восстания исламистских боевиков, связанных с Аль-Каидой и Исламским государством.

Кроме того, на севере страны действует сепаратистское движение Фронт освобождения Азавада — самопровозглашенного в 2012 году непризнанного государства туарегов. Члены этого сепаратистского движения ведут борьбу за создание собственного этнического государства, значительную часть которого они фактически контролируют.

ООН и французские войска, развернутые для борьбы с эскалацией повстанческого движения, покинули Мали после того, как к власти там пришла хунта. Она привлекла для противодействия нестабильности российских наемников.

Сейчас малийскую хунту поддерживает подконтрольный российскому минобороны Африканский корпус, созданный из выходцев из стран Африки и бывших бойцов ЧВК Вагнера.

Несмотря на вмешательство РФ, джихадистское восстание продолжается, и значительные территории на севере и востоке Мали остаются вне контроля хунты.

Совместная атака Фронта освобождения Азавада и Группировки победы ислама и мусульман

На данный момент известно, что в нынешней атаке участвуют Фронт освобождения Азавада, ведущий боевые действия преимущественно в северных городах, и Группировка победы ислама и мусульман (ГПИМ), которая одновременно атаковала во многих точках Мали.

Один из аналитиков назвал эти события крупнейшей джихадистской атакой за последние годы, отмечает BBC Украина.

«Мы очень давно готовили эту операцию — тщательно и продуманно, и фактически в союзничестве (с ГПИМ — ред.). Без их участия найти любое решение чрезвычайно сложно, между нами была координация», — заявил BBC представитель Фронта освобождения Азавада Мохамед Эльмаулуд Рамадан.

УПИМ подтвердило, что атаки были частью совместной операции с Фронтом освобождения Азавада.

Малийские военные заявили, что ведут бои против «террористических группировок», которые уже «разгромлены». Они оценили количество погибших в «несколько сотен».

BBC не смог независимо проверить эти утверждения, отметив, что есть признаки того, что бои в отдельных районах продолжаются.

«Мы находимся в Кидале, и он не полностью пал. Там до сих пор есть подразделения малийской армии и российские наемники. Все въезды в Гао захвачены, но военные лагеря армии — нет», — сказал Рамадан, представитель Фронта освобождения Азавада.

До этого он писал в соцсетях, что силы Фронта освобождения Азавада взяли под контроль город Кидаль и расширяют свое присутствие в центральной части Гао, и обнародовал непроверенные видеозаписи, которые, по его утверждению, показывают захват боевиками лагеря малийской армии, российских наемников в Кидале и якобы сбитый возле Гао военный вертолет.

Российские провоенные Telegram-каналы утверждают, что этот вертолет принадлежал Африканскому корпусу, а весь его экипаж погиб. Африканский корпус и российское минобороны не комментировали эти сообщения.

Один из полевых командиров Фронта освобождения Азавада рассказал BBC, что группировка готовилась к наступлению «в течение нескольких месяцев» и пыталась перекрыть дорогу между городом и Тессалитом, чтобы не допустить прибытия подкреплений армии.

«Наша главная цель сейчас — взять под контроль Гао, а тогда Тимбукту падет без особых усилий», — сказал он.

AFP со ссылкой на Рамадана сообщило, что 26 апреля бои в Кидале возобновились с целью «вытеснить последних российских бойцов». Местный чиновник подтвердил агентству, что бои «между малийской армией, россиянами и повстанцами» продолжаются, а жители слышат стрельбу.

Что известно о реакции России

Российский Африканский корпус заявил в своем Telegram-канале, что удержал «все существенные позиции и аэродромы, отразил атаки террористов, а также поддержал союзников в городе Кати».

Он также обвинил «западных и украинских инструкторов» в подготовке «бандформирований», осуществляющих атаки на малийскую армию, и заявил, что якобы смог «сорвать планы противника осуществить госпереворот» в Мали.

В то же время, Африканский корпус отметил, что ситуация в стране «остается сложной», а среди их бойцов есть раненые.

Кроме того, наемники возмущаются тем, что не получили поддержки со стороны МИДа России, где лишь заверили, что среди российских солдат никто не пострадал, и призвали отказаться от поездок в Мали.

«Россиянам непонятна позиция посольства РФ в Мали и МИДа в целом — на их сайтах отсутствует какая-либо информация о событиях в стране и героических действиях солдат Российской Федерации, которые обеспечили устойчивость действующей власти», — заявили в Африканском корпусе.

Кроме того, Al Jazeera и Le Figaro со ссылкой на источники сообщили о гибели министра обороны Мали Садио Камары, которого называют главным союзником России.

Al Jazeera написала, что его убили с помощью грузовика со взрывчаткой, которым управлял смертник, в резиденции в Кати — хорошо укрепленном военном городке примерно в 15 км к северо-западу от столицы Бамако, где также проживает временный президент Ассими Гойта.

По данным Le Figaro, вместе с Садио Камарой погибли также некоторые члены его семьи.

Официального подтверждения информации о гибели Камары пока нет.

Международная реакция на боевые действия в Мали

Глава Комиссии Африканского Союза Махмуд Али Юсуф на своей странице в соцсети X заявил, что следит за ситуацией с «глубоким беспокойством» и «решительно осуждает эти действия, которые могут подвергать гражданское население значительной опасности».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил «акты насилия», выразив «солидарность с народом Мали».

Его представитель отметил, что генсек ООН призвал к «скоординированной международной поддержке для противодействия растущей угрозе насильственного экстремизма и терроризма в регионе Сахеля, а также для удовлетворения насущных гуманитарных потребностей».

Бюро по делам Африки Государственного департамента США тоже решительно осудило атаки.

