Режим Путина объявил «войну» российским писателям и издателям книг 27.04.2026, 4:31

В России проходят рейды по книжным магазинам и издательствам.

В России спецслужбы начали активно проводить рейды по книжным магазинам. Также были возбуждены уголовные дела, а некоторых издателей и редакторов внесли в списки «террористов и экстремистов».

Как пишет The Financial Times, целями становятся даже достаточно лояльные издатели книг, которые сотрудничают с российскими властями. Например, на этой неделе спецслужбы в Москве провели рейды в «Эксмо-АСТ», одном из крупнейших издательств страны.

Отмечается, что в ходе рейдов в «Эксмо-АСТ» были задержаны генеральный директор Евгений Капиев и еще трое человек. Спустя три дня содержания под стражей их отпустили с обязательством явиться на любое дальнейшее расследование.

В издании подчеркнули, что рейды произошли несмотря на попытки руководства издания умиротворить власти в 2025 году, когда репрессивные меры против издательской индустрии усилились. Журналисты добавили, что это новый этап в подавлении инакомыслия, учитывая, что «Эксмо-АСТ» даже отзывало «несогласных» авторов, подвергало книги цензуре и издавало пропагандистские книги о войне против Украины.

««Эксмо» - самое тихое и лояльное, всегда готовое угодить начальству. Они, бедняги, использовали ИИ, чтобы вычистить из своих книг всякую подстрекательскую информацию, зачеркивали страницы и усердно печатали (в убыток) всякую ерунду серии «Z» – короче говоря, старались изо всех сил. Полагаю, теперь вся издательская индустрия тихо встанет в ряды тайных врагов режима», - писал российский писатель Борис Акунин, которого в РФ объявили террористом.

В издании подчеркнули, что эта ситуация очень сильно напоминают цензуру времен СССР. В то время советские власти запрещали тысячи книг.

Кроме того, Следственный комитет России на этой неделе объявил о начале проверки произведений детского писателя Григория Остера. Журналисты отметили, что его книги и стихи часто имеют сатирический юмор и бунтарский подтекст, вдохновляя детей на самостоятельное мышление.

«Сплочение вокруг флага затухает, превращаясь сначала в раздражающую, затем в утомительную и, наконец, в надоедливую беговую дорожку. Экономика неуклонно ухудшается. Отсюда и углубляющаяся абсурдность в повседневной жизни, сопровождаемая запретами и репрессиями», - заявил политолог Андрей Колесников.

Политолог считает, что российские власти могут пойти еще дальше, так как им не удается улучшить качество жизни и благосостояние в России.

«Они не успокоятся, пока не снесут все - от памятников жертвам политических репрессий до детских книг, на которых выросло несколько поколений», - подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com