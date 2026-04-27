Эксперт: Украине нужно оружие, способное «достать» экономику РФ 27.04.2026, 5:47

Гарантиями безопасности должны стать дальнобойные ракеты и обязательства США.

В качестве гарантий безопасности Украине нужен условный и реальный предохранитель от повторного нападения России. Первым могло бы стать дальнобойное оружие. А вторым – обязательство США приступить к реальной защите Украины. Об этом в интервью OBOZ.UA сказал военный эксперт Павел Нарожный.

Рассказывая о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов, которые сделали бы невозможным новое нападение России на Украину, он сказал, что на Россию может повлиять передача Украине американского оружия большого радиуса действия:

«Конечно, стратегическое или ядерное оружие нам никто передавать не будет, поэтому речь может идти исключительно о ракетах большого радиуса действия. Например, те самые Tomahawk могут стать условным предохранителем».

Он добавил, что усилить гарантии безопасности мог бы принятый в США закон о союзе Украины и США, где будет сказано: «в случае нарушения, зафиксированного какой-либо авторитетной независимой третьей стороной – пересечения границы, обстрела и т. п., – США будут защищать своего союзника Украину».

«Причем, здесь все будет происходить не так, как записано в пятой статье устава НАТО – что в таком случае начинаются консультации. Нет. В этот момент происходит факт передачи оружия Украине или финансирования производства необходимого нам оружия, которое было бы способно разрушить экономику России», – уточнил он.

По его мнению, важно, чтобы и Соединенные Штаты, и Россия знали, что такая статья существует, что она сработает автоматически, что «не будет такой ситуации, когда Трамп отказывается подписать какой-то документ, идет на отказ, заявляет, что предыдущие договоренности больше не действуют»:

«Если такой предохранитель будет, если он будет висеть над головой России как дамоклов меч, думаю, это сработает».

Он добавил, что в подобном формате сейчас работает защита стран Балтии. Эксперт напомнил, что там расположен всего один батальон, который планируют расширить до бригады, но задача этого батальона – «героически погибнуть в случае, если на Балтию нападет Россия». В этом батальоне, по его словам, есть около десятка солдат из каждой страны Европейского Союза, а значит, агрессия против него будет автоматически расцениваться как агрессия против всех стран Европейского Союза: «В таком случае Россия автоматически начинает воевать не только с условной Латвией, а со всем ЕС».

Он добавил, что Украине нужен предохранитель такого формата. «Тогда, если Россия его переступает, для нее наступают определенные неотвратимые последствия. Я думаю, что такое сработает», – сказал эксперт.

