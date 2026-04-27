закрыть
27 апреля 2026, понедельник, 4:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва вводит лимит 200 литров топлива для фур из Беларуси

  • 27.04.2026, 6:52
Новые правила вступают в силу 3 мая.

Сейм Литвы принял решение продлить санкции против России и Беларуси и ввести новые ограничения.

Поправки к закону об ограничительных мерах вступают в силу 3 мая 2026 года и будут действовать до 31 декабря 2027-го, пишет портал ABW.BY.

С этой даты в Литву запрещается ввоз топлива в стандартных топливных баках автомобилей, если его объем превышает 200 л. Ограничение касается грузового транспорта с белорусской и российской регистрацией.

В случае превышения объема въезд в страну будет запрещен. При этом под действие санкций не попадают автомобили, следующие транзитом через территорию Литвы в другие государства Евросоюза.

По данным Таможенного департамента Литвы, ежемесячно в страну въезжают около 7,1 тыс. грузовиков с белорусской и российской регистрацией. Таможенники утверждают, что водители специально завозят топливо в больши́х объемах, чтобы затем сливать и продавать его на территории Литвы.

По подсчетам, из одной фуры незаконно сливается до 500 л дизельного топлива. В месяц государство теряет миллионы евро в виде неуплаченных налогов. Особенно остро проблема стоит сейчас, когда цены на топливо в Литве значительно выросли.

Аналогичные ограничения действуют в Латвии с 1 января 2025 года. Ранее предполагалось, что Литва введет запрет с 1 июля 2026-го, но процесс был ускорен. Новые правила начнут работать уже с 3 мая.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

