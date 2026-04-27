27 апреля 2026, понедельник, 8:48
Саши, деньги где?

Белорусская нефтянка в России закончила прошлый год с невиданными за всю историю убытками.

Колоссальные инвестиции, которые белорусские власти на протяжении десятков лет потратили на приобретение и расширение своего нефтедобывающего бизнеса в России, в прошлом году не просто не принесли отдачи. Они неожиданно «трансформировались» в почти 34 млн долларов убытков. Убытков – рекордных в истории белорусского нефтяного проекта в России. Убытков, можно сказать, в особо крупном размере. Про которые в общем-то нужно спрашивать и у генерального директора «Белоруснефти», «сенатора» Александра Ляхова, и у его тезки-протеже: «Саши, деньги – где?»

Есть рекорд

Как посмотрел planbmedia.io, на 18 млн долларов (1,5 млрд российских рублей) ушла в прошлом году в минус Нефтяная компания «Янгпур». Отчетов всех белорусских компаний еще нет, но с этой суммой «Янгпур» несомненно претендует на лидера рейтинга самых убыточных бизнесов страны.

Эта компания с лицензиями на добычу нефти и газа в Ханты-Мансийском автономном округе была приобретена в 2013 году «Белоруснефтью» на российском аукционе, чтобы сделать мечту беларуских властей явью – заиметь нефтяные месторождения за пределами страны. Были попытки в Венесуэле, Иране, получилось в итоге в Сибири.

Наладка бизнеса при новом владельце потребовала усилий. Поэтому в 2013-2014 годы компания минусовала. Но с тех пор – благодаря инвестициям из метрополии и благоприятной рыночной конъюнктуре – этого не было ни разу. До 2025-го года. Более того, «Янгпур» вошла в число главных добытчиков доходов в белорусскую казну. В 2020-2023 годах (за исключением 2022 года) она ежегодно поставляла в нее по не менее 10-20 млн долларов чистой прибыли в эквиваленте, а в 2024-м – и вовсе свыше 35 млн.

Белорусским властям «Янгпур» досталась от предыдущего владельца в качестве актива-банкрота. Не исключено, что в этот статус она вернется при них. В прошлом году попытку объявить «Янгпур» банкротом предприняла одно из региональных подразделений Федеральной налоговой службы.

Речь шла о сумме всего в около 20 тыс. долларов и в итоге в марте текущего года иск был отозван. Но проблема, если судить по данным той же налоговой, остается. «Янгпур» при рекордном убытке задолжал по налогам и сборам российской казне почти 5,5 млн долларов в эквиваленте.

И еще один

Еще 2 млн долларов только по налогам и сборам должна в России связанная с «Янпуром» тесными корпоративными, технологическими и кадровыми нитями нефтесервисная «дочка» «Белоруснефти» «Белоруснефть-Сибирь».

А еще эта компания должна свыше 10 млн долларов своим коммерческим контрагентам, которые предъявили ей в 2025-м и начале 2026 года свыше 120 исков.

Чем «Белоруснефть-Сибири» расплачиваться с российскими коммунальщиками, поставщиками оборудования и комплектации, неизвестно: убыток, который она получила по итогам 2025 года, не намного меньше, чем у «Янгпура» — около 14,5 млн долларов.

И он – тоже рекордный в ее истории, которая ведется с 2008 года. Причем объем убытка превосходит совокупную сумму чистой прибыли, которую заработала «Белоруснефть-Сибирь» за все время своей работы на российском Севере.

И ты, Брут…

Картину аховой ситуации с белорусской нефтянкой в Сибири дополняет третье юрлицо «Белоруснефти» — строительная компания «Белсеверстрой».

Если 2024 год она закончила с прибылью, то прошлый — с 1,5 млн долларов убытков. Текущая задолженность «Белсеверстроя» по налогам превышает полмиллиона долларов. И еще в текучке — с десяток исков к «Янгпуру», по части из которых, как его дочерняя организация, строители выступают соответчиками.

