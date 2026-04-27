  • Telegram-канал «Сито Cократа»
  • 27.04.2026, 9:01
  • 2,694
Узбекистан прощается с Кремлем

Новый союзник — Турция.

Официальный визит министра обороны Узбекистана Шухрата Холмухамедова в Анкару в январе текущего года и подписание Плана военного сотрудничества на 2026 год обнаружил фундаментальный сдвиг в оборонной политике республики. Ташкент последовательно и решительно минимизирует военно-политическое влияние Москвы, делая ставку на стратегический альянс с Турцией.

Эпоха, когда Ташкенту приходилось постоянно сверять часы с Кремлем и учитывать «особые интересы» Москвы в регионе, вероятно уходит в прошлое. Сегодняшний Узбекистан выстраивает внешнюю политику, исходя исключительно из национальных интересов. Сближение с Турцией, являющейся страной-членом НАТО и весомым игроком Евразии, диктуется культурной близостью, общими историческими корнями и, прежде всего, взаимным уважением к суверенитету.

В отличие от имперских амбиций Москвы, Анкара предлагает партнерство, в котором нет места диктату. Для Ташкента это возможность укрепить свою независимость в кругу близких по духу тюркских соседей, которые видят в Узбекистане равноправного союзника, а не «младшего брата».

Одной из главных целей Ташкента стало радикальное снижение зависимости от российских военных технологий. Десятилетиями Москва использовала поставки вооружений и сервисное обслуживание как рычаг политического давления. Сегодня данный механизм ломается. Совместные оборонные проекты с Турцией и другими партнерами по Организации тюркских государств (ОТГ) позволяют Узбекистану не просто закупать технику, но и развивать собственные производственные мощности.

Уже сейчас узбекские спецподразделения активно используют турецкие БПЛА, такие как Bayraktar, для охраны границ. Здесь не просто покупка «железа», а переход на современные системы управления и разведки, обеспечивающие реальную, а не декларативную самостоятельность в сфере безопасности.

Серия последних вооруженных конфликтов наглядно продемонстрировала: российские образцы вооружений и советские методы ведения войны безнадежно устарели. Они не отвечают вызовам гибридных угроз и сетецентрических войн XXI века. Узбекистан делает осознанную ставку на стандарты НАТО, проводником которых выступает Турция.

Узбекские офицеры теперь проходят подготовку в турецких военных академиях, перенимая передовой боевой опыт и современные управленческие подходы. Происходит смещение акцента на высокоточное оружие, системы РЭБ и беспилотную авиацию, где турецкий ВПК занимает лидирующие позиции в мире.

Россия, обремененная внутренними проблемами, растущей инфляцией и международной изоляцией, перестала восприниматься как надежный гарант безопасности в Центральной Азии. Потому узбеки понимают, что участие в союзах, возглавляемых Москвой, несет в себе риски втягивания в чужие конфликты. Сотрудничество с Турцией, напротив, дает Узбекистану реальную силу для защиты собственных границ самостоятельно. Анкара предлагает военную мощь и технологическую поддержку без навязывания идеологических оков, что критически важно для стабильности в центральноазиатском регионе.

Фундаментальное различие между Москвой и Анкарой лежит в плоскости психологии отношений. В диалоге с Кремлем всегда присутствовал элемент иерархии, где «старший брат» навязывает свои условия. Турция же выстраивает формат «братских государств». Здесь акцент делается на взаимной выгоде и общей идентичности.

Упомянутый новый парадигмальный подход позволяет Ташкенту чувствовать себя уверенно на мировой арене, опираясь на союзников, которые ценят и уважают узбекскую государственность.

Узбекистан выбрал путь модернизации и подлинного суверенитета. Минимизация влияния Москвы обусловлена осознанной стратегией государственного выживания и стремления к процветанию в текущих непростых геополитических условиях, в мире, где голос Ташкента звучит всё громче.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук