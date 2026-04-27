Европа стала главным двигателем роста военных расходов в мире
- 27.04.2026, 10:12
Рекордное увеличение за год.
Главным фактором глобального роста военных расходов в 2025 году стало увеличение расходов в Европе на 14% – до 864 млрд долларов.
Как пишет «Европейская правда», об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
По данным SIPRI, в 2025 году 29 европейских членов НАТО потратили в общей сложности $559 млрд долларов, причем в 22 из них военные расходы составили не менее 2% ВВП. Больше всего средств на оборону в этой группе потратила Германия: ее расходы выросли на 24% по сравнению с предыдущим годом и составили $114 млрд.
Военные расходы Германии превысили порог в 2% впервые с 1990 года, достигнув 2,3% ВВП в 2025 году.
Военные расходы Испании выросли на 50% до $40,2 млрд долларов, что также привело к превышению военной нагрузки более 2% ВВП впервые с 1994 года.
Украина, занявшая в 2025 году седьмое место по объему военных расходов, увеличила расходы на 20% – до $84,1 млрд долларов, что составляет 40% ВВП.
В период с 2024 по 2025 год военные расходы Великобритании сократились на 2% и составили $89 млрд. В то же время военные расходы Франции выросли на 1,5% и составили $68 млрд.
«В 2025 году военные расходы европейских членов НАТО росли быстрее, чем когда-либо с 1953 года, что отражает постоянное стремление Европы к самодостаточности наряду с усилением давления со стороны Соединенных Штатов в отношении усиления распределения нагрузки в рамках Альянса», – отметила Джейд Гиберто Рикард, исследовательница Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.
«Поскольку государства стремятся достичь новых целей НАТО по расходам, согласованных на 2025 год, существует риск, что границы между военными и другими «связанными с обороной и безопасностью» расходами станут размытыми, что снизит прозрачность и еще больше затруднит оценку военного потенциала», – добавила исследовательница.
По данным SIPRI, мировые расходы на вооружение продолжают расти 11 лет подряд, при этом США, Китай и Россия выделяют больше всего средств среди всех стран мира. В 2025 году мировые военные расходы выросли на 2,9% – до 2,89 трлн долларов.
Также данные SIPRI свидетельствуют, что Германия значительно увеличила экспорт вооружений, опередив Китай и заняв четвертое место в мире.