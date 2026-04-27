27 апреля 2026, понедельник, 11:59
В футбольном клубе «МЛ Витебск» уволили весь тренерский штаб

  • 27.04.2026, 10:44
Команду покинул Михаил Мартинович.

Белорусский специалист Михаил Мартинович уволен с поста главного тренера «МЛ Витебска».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наставник возглавлял команду с осени 2025 года.

Вместе с Мартиновичем команду покинули его помощники Артура Ромашов, Артема Косак и Андрей Хачатурян.

В минувшем туре «МЛ» сыграл вничью с брестским «Динамо» (0:0).

После 5 туров Betera-высшей лиги «Макслайн» с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует минское «Динамо» с 13 баллами.

Примечательно, что в среду «Динамо» и «МЛ» встретятся в ответном матче Betera-Кубка Беларуси. Первая игра завершилась со счетом 2:0.

