В футбольном клубе «МЛ Витебск» уволили весь тренерский штаб

В футбольном клубе «МЛ Витебск» уволили весь тренерский штаб2
- 27.04.2026, 10:44
Команду покинул Михаил Мартинович.
Белорусский специалист Михаил Мартинович уволен с поста главного тренера «МЛ Витебска».
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Наставник возглавлял команду с осени 2025 года.
Вместе с Мартиновичем команду покинули его помощники Артура Ромашов, Артема Косак и Андрей Хачатурян.
В минувшем туре «МЛ» сыграл вничью с брестским «Динамо» (0:0).
После 5 туров Betera-высшей лиги «Макслайн» с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует минское «Динамо» с 13 баллами.
Примечательно, что в среду «Динамо» и «МЛ» встретятся в ответном матче Betera-Кубка Беларуси. Первая игра завершилась со счетом 2:0.