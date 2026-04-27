27 апреля 2026, понедельник, 12:51
eBay перестал открываться в Беларуси

  • 27.04.2026, 11:45
eBay перестал открываться в Беларуси

Пользователи жалуются на сбои.

Известный американский маркетплейс eBay столкнулся с техническими неполадками и перестал открываться из Беларуси, а также, судя по всему, в ряде других стран. Сообщается, что количество жалоб начало резко возрастать вечером в воскресенье, 26 апреля, и к первой половине понедельника ситуация не улучшилась.

При переходе на сайт из Беларуси появляется ошибка «Доступ запрещен».

Некоторые пользователи, у которых маркетплейс открывается, сообщают, что не работает поиск, а страницы загружаются медленно.

Также издание Daily Jang заявляет, что причиной может быть DDOS-атака, ответственность за которую, по сообщениям, взяла на себя группа хактивистов 313 Team.

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев