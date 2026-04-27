eBay перестал открываться в Беларуси 27.04.2026, 11:45

Пользователи жалуются на сбои.

Известный американский маркетплейс eBay столкнулся с техническими неполадками и перестал открываться из Беларуси, а также, судя по всему, в ряде других стран. Сообщается, что количество жалоб начало резко возрастать вечером в воскресенье, 26 апреля, и к первой половине понедельника ситуация не улучшилась.

При переходе на сайт из Беларуси появляется ошибка «Доступ запрещен».

Некоторые пользователи, у которых маркетплейс открывается, сообщают, что не работает поиск, а страницы загружаются медленно.

Также издание Daily Jang заявляет, что причиной может быть DDOS-атака, ответственность за которую, по сообщениям, взяла на себя группа хактивистов 313 Team.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com