eBay перестал открываться в Беларуси
- 27.04.2026, 11:45
Пользователи жалуются на сбои.
Известный американский маркетплейс eBay столкнулся с техническими неполадками и перестал открываться из Беларуси, а также, судя по всему, в ряде других стран. Сообщается, что количество жалоб начало резко возрастать вечером в воскресенье, 26 апреля, и к первой половине понедельника ситуация не улучшилась.
При переходе на сайт из Беларуси появляется ошибка «Доступ запрещен».
Некоторые пользователи, у которых маркетплейс открывается, сообщают, что не работает поиск, а страницы загружаются медленно.
Также издание Daily Jang заявляет, что причиной может быть DDOS-атака, ответственность за которую, по сообщениям, взяла на себя группа хактивистов 313 Team.