Помощник Путина заявил, что плановая экономика возвращается в Россию 7 27.04.2026, 12:50

3,678

Назад в СССР.

Плановая экономика, с которой более 70 лет жил Советский Союз, возвращается, считает помощник президента по экономическим вопросам, в прошлом министр экономического развития Максим Орешкин, пишет The Moscow Times.

По словам Орешкина, о возрождении принципов госплана свидетельствует автоматизация управленческих процессов и тотальная цифровизация экономических отношений.

«Происходит возврат и реинкарнация плановой экономики в лучшем ее виде. Автоматизация управленческих процессов. Кто не цифровизовался, отстал от современной реальности на десятки лет. Данные все в цифре. Сейчас автоматизируются институты, транзакции, то есть взаимоотношения человека не с природой, а взаимодействие человека с человеком», — сказал Орешкин в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху».

В качестве примера он привел цифровые сервисы такси, которые, по словам Орешкина перешли к «плановым» ценам.

«В такси больше нет рынка. Есть люди, которым надо поехать, а все, что связано с транзакцией, можно автоматизировать. Не можешь больше выбирать кто вас повезет, не можешь выбирать цену. Система плановой экономики говорит, что вы поедете за 428 рублей, значит вы поедете за 428 рублей. Это плановая цена, которая является автоматически определенной ценой для этой поездки», — уточнил Орешкин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com